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В Петербурге значительно ускорят открытие и закрытие «телефонных больничных»

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Больничные в Петербурге хотят открывать и закрывать за одни сутки. Соответствующее письмо в райздравы разослал комитет по здравоохранению города, рассказал глава ведомства Дмитрий Лисовец.

Как сообщил глава комздрава на своей странице «Вконтакте» 12 февраля, комитетом по здравоохранению на этой неделе было направлено письмо в райздравы с просьбой обеспечить закрытие и открытие заявок на дистанционное оформление больничных листов в течение суток.

«Будем стремиться к этому показателю», — пообещал Лисовец.

Как писала «Фонтанка», «телефонные больничные», которые должны были разгрузить первичное звено, зависли на загруженных медиках. А горожане вынуждены ждать исполнения своих заявок целыми днями без какой-либо определенности.

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Комментарии (1)

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