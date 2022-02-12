В Петербурге значительно ускорят открытие и закрытие «телефонных больничных»

Больничные в Петербурге хотят открывать и закрывать за одни сутки. Соответствующее письмо в райздравы разослал комитет по здравоохранению города, рассказал глава ведомства Дмитрий Лисовец.
Как сообщил глава комздрава на своей странице «Вконтакте» 12 февраля, комитетом по здравоохранению на этой неделе было направлено письмо в райздравы с просьбой обеспечить закрытие и открытие заявок на дистанционное оформление больничных листов в течение суток.
«Будем стремиться к этому показателю», — пообещал Лисовец.
Как писала «Фонтанка», «телефонные больничные», которые должны были разгрузить первичное звено, зависли на загруженных медиках. А горожане вынуждены ждать исполнения своих заявок целыми днями без какой-либо определенности.