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«Как вас назвать, не знаю, кроме урода». Депутат-единоросс после звонка Делимханова обещал извиниться за перцовку в лицо пожилой чеченке

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Глава совета депутатов Мещанского округа Москвы единоросс Александр Закускин в борьбе с нелегальной уличной торговлей распылил в лицо пожилой чеченке перцовый баллончик. Он признал, что «переборщил», в ходе телефонного разговора с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Видео 12 февраля опубликовал YouTube-канал «Чечня сегодня».

На записи Делимханов звонит Закускину. Разговор коснулся случая с 69-летней чеченкой, о котором 10 февраля рассказала в своем Facebook московская активистка Елена Аручиди. Она пояснила, что горожане много лет борются с нелегальной торговлей на улице Щепкина, 29. По её словам, Закускин грозился депортировать женщину, в ответ она попыталась показать свой российский паспорт, после чего единоросс распылил ей в лицо содержимое перцового баллончика.

«Как вас назвать не знаю, кроме урода какого-нибудь, — сказал во время разговора с Закускиным Делимханов. — Пожилая женщина... как бы это ни было, вы берете баллончик и ей в глаза брызгаете. И уезжаете. Это что такое? Вы думаете, что это вам так оставят, что ли? <...> Кто бы она ни была, какой национальности, вероисповедания, так не поступают. Такие «единороссы» как раз и портят нам все».

«Это не мужской поступок. И я не считаю вас мужчиной в понимании этой истории», — добавил Делимханов.

В ответ депутат жаловался, что в соцсетях на него сыпется очень много угроз. «Как вы можете помочь с борьбой с нелегальной торговлей?» — спросил он у собеседника. «Вы в том числе в Москве и за пределами все знают, <...> что мы курируем данное направление с нашими людьми. У нас очень тесные контакты с городом Москва, с мэрией», — ответил член нижней палаты парламента.

«Я переборщил, я согласен, — признался Закускин. — Адам Султанович, мне кажется, <...> вы по разговору видите, что я адекватный человек, и у меня есть репутация».

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Комментарии (54)

drakon1984
Делимханов сам не хочет извиниться за слова про отрезание голов?
263784231
Депутат, наверное, забыл закусить после второй и вот результат - пришлось объяснять уважаемому человеку, что он вовсе не урод, хоть и смешная у него фамилия, а адекватный человек. Но если сказал "А", то придётся говорить и "Б", то есть разрешить гражданам некоторых национальностей нелегально (или уже легально?) торговать там , где им захочется и тем, что они посчитают нужным...
261844081
Адам Делимханов захватил Россмю??
Что вообще происходит??
Он курирует нелегальную торговлю? Что???
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