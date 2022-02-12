Стали известны финалистки женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy

В Петербурге 12 февраля определились финалистки женского теннисного турнира. В первом полуфинале дня встречались представительница Греции Мария Саккари (№7 мирового рейтинга) и Ирина-Камелия Бегу (№56) из Румынии. Саккари выиграла со счетом 6:4, 6:7, 6:4.
«Это действительно был настоящий триллер. Это лучший матч, который я играла, за весь сезон. Уровень тенниса каждой из нас был чрезвычайно высоким. Я не знаю, как мне удалось вытащить этот матч, но, с другой стороны, я могу сказать, что просто очень рада выйти в финал. Я ожидала, что Бегу здорово сыграет, покажет высокий уровень, потому что она очень опытный игрок, она сыграла много важных матчей на протяжении своей карьеры. Я не была очень счастлива по ходу матча, но сейчас я просто очень рада. Это очень впечатляюще — быть в финале здесь, в Санкт-Петербурге. Как я уже говорила, это мой любимый турнир, я обожаю здесь играть. Спасибо всем, кто пришёл, очень приятно выступать при такой поддержке», — сказала Мария после матча.
Во втором полуфинале эстонка Анетт Контавейт (№9) оказалась сильнее Елены Остапенко (№25) из Латвии с счетом 6:3, 6:3.
В заключительный день соревнований в 14:00 сначала пройдет финал в парном турнире, где встретятся Алиция Росольска (Польша)/Эрин Рутлифф (Австралия) и Анна Калинская (Россия)/Кэти Макнэлли(США). После них, но не ранее 16:30, сыграют уже Мария Саккари и Анетт Контавейт.
Общий призовой фонд турнира составляет 703,6 тысячи долларов.