Стали известны финалистки женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy

«Это действительно был настоящий триллер. Это лучший матч, который я играла, за весь сезон. Уровень тенниса каждой из нас был чрезвычайно высоким. Я не знаю, как мне удалось вытащить этот матч, но, с другой стороны, я могу сказать, что просто очень рада выйти в финал. Я ожидала, что Бегу здорово сыграет, покажет высокий уровень, потому что она очень опытный игрок, она сыграла много важных матчей на протяжении своей карьеры. Я не была очень счастлива по ходу матча, но сейчас я просто очень рада. Это очень впечатляюще — быть в финале здесь, в Санкт-Петербурге. Как я уже говорила, это мой любимый турнир, я обожаю здесь играть. Спасибо всем, кто пришёл, очень приятно выступать при такой поддержке», — сказала Мария после матча.

