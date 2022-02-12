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Это по любви. Избитая петербурженка с угрозой выкидыша попросила полицию не рушить семью

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Сохранить беременность пациентки пытаются врачи больницы в Выборгском районе Петербурга, пока она спасает от полиции распустившего руки мужа.

Жительница округа Шувалово-Озерки обратилась в больницу в Учебном переулке накануне днём и тут же была госпитализирована с угрозой выкидыша на раннем сроке. Об этом стало известно «Фонтанке» 12 февраля. Медики обратили внимание на ушибы головы и отправили телефонограмму в полицию.

34-летняя пациентка призналась, что в ночь на пятницу её избил муж, но откровенничать с полицейскими не стала. Навестивший её сотрудник в ответ на вопросы о супруге получил партизанское молчание. Заявление о насилии женщина не написала.

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Комментарии (12)

Денеб
Будни глубинного народа......Бьёт-значит любит......Скрепно живут.......
Гангрена
такие не должны оставлять после себя потомства.
dragvs
Скорее всего на УДО, надо искать и разбираться
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