Это по любви. Избитая петербурженка с угрозой выкидыша попросила полицию не рушить семью

Сохранить беременность пациентки пытаются врачи больницы в Выборгском районе Петербурга, пока она спасает от полиции распустившего руки мужа.



Жительница округа Шувалово-Озерки обратилась в больницу в Учебном переулке накануне днём и тут же была госпитализирована с угрозой выкидыша на раннем сроке. Об этом стало известно «Фонтанке» 12 февраля. Медики обратили внимание на ушибы головы и отправили телефонограмму в полицию.



34-летняя пациентка призналась, что в ночь на пятницу её избил муж, но откровенничать с полицейскими не стала. Навестивший её сотрудник в ответ на вопросы о супруге получил партизанское молчание. Заявление о насилии женщина не написала.

