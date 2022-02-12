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Интересное кино. Студентам колледжа под Петербургом примеряют редкую статью после скрытой съёмки в душе

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Двое учащихся из Ленинградской области рискуют попасть под уголовную статью о неприкосновенности частной жизни после скрытой съёмки в душевой. Об этом пишет 47News 12 февраля.

Невольными героями ролика стали два студента Кингисеппского колледжа технологии и сервиса. По данным издания, процесс их мытья снял другой ученик, заглянувший в душевую со смартфоном по просьбе знакомой.

Отчет с фото- и видеоматериалами он отправил заказчице на телефон. Та поделилась увиденным с тремя подружками. Вскоре ролик, похоже, уже гулял по телефонам других студенток, откуда долетел сначала до взрослых, а потом и до проверки.

Как пишет 47News, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Статья, которую могут вменить в этом случае — 137 УК. Минимальное наказание, предусмотренное за нарушение неприкосновенности частной жизни, предполагает штраф до 200 тысяч рублей. Верхняя планка — два года лишения свободы. Уголовная ответственность наступает с 16 лет. По данным «Фонтанки», девушке, просившей подглядеть в душевой, идёт 17-й год. Режиссёр видео отметил 16-летие около двух недель назад.

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Комментарии (9)

Денеб
Девушки (если они ещё девушки) стали отвязнее парней.... Дожили!
i224
Да тут целый букет статей, для всей четверки.
bugs-bunny
А что они там делали вдвоем в одном душе? Может того этого, заодно и мылись?
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