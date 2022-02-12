Интересное кино. Студентам колледжа под Петербургом примеряют редкую статью после скрытой съёмки в душе

Двое учащихся из Ленинградской области рискуют попасть под уголовную статью о неприкосновенности частной жизни после скрытой съёмки в душевой. Об этом пишет 47News 12 февраля.



Невольными героями ролика стали два студента Кингисеппского колледжа технологии и сервиса. По данным издания, процесс их мытья снял другой ученик, заглянувший в душевую со смартфоном по просьбе знакомой.



Отчет с фото- и видеоматериалами он отправил заказчице на телефон. Та поделилась увиденным с тремя подружками. Вскоре ролик, похоже, уже гулял по телефонам других студенток, откуда долетел сначала до взрослых, а потом и до проверки.

