Катер загорелся в одном из старейших яхт-клубов на Крестовском острове

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарно-спасательные подразделения в 14:41 выехали на набережную Мартынова, 94. По этому адресу расположен яхт-клуб «Нева», который позиционирует себя как один из старейших и наиболее крупных клубов маломерного флота в Петербурге.



«В ремонтируемом катере происходило горение на площади 4 квадратных метра», — уточнили в ведомстве. Силами 17 пожарных маломерное судно потушили менее чем за 40 минут. Происшествие обошлось без пострадавших.



Один из указанных на сайте «Невы» телефонов оказался недоступен. По второму абонент заявил, что не осведомлён о случившемся: «Не в курсе, звоните директору».