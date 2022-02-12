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Катер загорелся в одном из старейших яхт-клубов на Крестовском острове

Помощь пожарных потребовалась на территории яхт-клуба «Нева», расположенного в Петроградском районе Петербурга. 12 февраля там загорелся катер.

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Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарно-спасательные подразделения в 14:41 выехали на набережную Мартынова, 94. По этому адресу расположен яхт-клуб «Нева», который позиционирует себя как один из старейших и наиболее крупных клубов маломерного флота в Петербурге.

«В ремонтируемом катере происходило горение на площади 4 квадратных метра», — уточнили в ведомстве. Силами 17 пожарных маломерное судно потушили менее чем за 40 минут. Происшествие обошлось без пострадавших.

Один из указанных на сайте «Невы» телефонов оказался недоступен. По второму абонент заявил, что не осведомлён о случившемся: «Не в курсе, звоните директору».

В октябре прошлого года на набережной Мартынова сгорели бытовки, расположенные на территории соседнего клуба. При разборе завалов нашли погибшего.

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Комментарии (2)

Avs7153
Э-э-э, минувшей осенью внезапно сгорел ресторан при яхтклубе.
Ну там же уже вся суша по жильё рапрелелена...
Riptide
А точно Катя(ер)?
Мож энтоть целя Йяхта була?
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