«А-бал-деть, Маш». На Ветеранов рядом с компанией снегоуборщиков заметили «израненные» автомобили

Активную уборку снега на проспекте Ветеранов запечатлела на видео читательница Катерина. Ролик, снятый для подруги, она прислала на «Фонтанку» 12 февраля через телеграм-бот.

У дома 171, корпус 5, по Ветеранов видно сразу четыре снегоуборочные машины: тракторы и самосвал. Проезд между домами уже чистый. При этом Катерина заметила и две повреждённые легковые машины. По её мнению, их могла задеть спецтехника.

