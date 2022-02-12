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«А-бал-деть, Маш». На Ветеранов рядом с компанией снегоуборщиков заметили «израненные» автомобили

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Активную уборку снега на проспекте Ветеранов запечатлела на видео читательница Катерина. Ролик, снятый для подруги, она прислала на «Фонтанку» 12 февраля через телеграм-бот.

У дома 171, корпус 5, по Ветеранов видно сразу четыре снегоуборочные машины: тракторы и самосвал. Проезд между домами уже чистый. При этом Катерина заметила и две повреждённые легковые машины. По её мнению, их могла задеть спецтехника.

читательница «Фонтанки» Катерина

«Машины бьют, глазом не моргнув», — сообщает «Фонтанке» Катерина.

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Комментарии (3)

shushu
что за ерунду репостит фонтанка
jump
а ведь и правда им ничего не будет , попробуй отсуди
261896911
Похоже на очередной ОБС. Свидетельство нанесения повреждений не предъявлено, она не владелица. Так и за клевету схлопотать можно.
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