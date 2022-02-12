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Пассажир петербургского метро устроил точечный стриптиз для 16-летней

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Поездка в ночном метро закончилась для юной петербурженки обращением в полицию. Один из пассажиров добавил интимности демонстрацией гениталий. Об стало известно «Фонтанке» 12 февраля.

16-летняя жительница Петербурга попросила полицию метрополитена присмотреться к пассажирам на фиолетовой линии накануне ночью. По её словам, немногим позже полуночи в вагоне поезда она стала невольной зрительницей стриптиза в исполнении взрослого мужчины.

Расстегнув штаны и достав содержимое, пассажир проехал от «Спортивной» до «Крестовского острова». Более активных действий заигрывавший с девушкой, по предварительным данным, не применял.

Полицейским петербурженка описала славянина не старше 30 лет, среднего роста, одетого во всё чёрное. Уважая действующие правила, мужчина не забыл про медицинскую маску. Эксгибициониста ищут.

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Комментарии (20)

i224
Нравится, не нравится - смотри моя красавица...
orlovandrei1986
ну вот и пусть теперь Метрополитен СПб объяснит, куда идут наши деньги, когда они повышают проезд

камер вешают пачками - а преступника поймать не способны.

может лучше вернуть Советскую практику - по милиционеру в вагоне?
VKuser86771196
Ну проветрил и чо, она что-то новое увидела, или типа целка?
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