Пассажир петербургского метро устроил точечный стриптиз для 16-летней

Поездка в ночном метро закончилась для юной петербурженки обращением в полицию. Один из пассажиров добавил интимности демонстрацией гениталий. Об стало известно «Фонтанке» 12 февраля.



16-летняя жительница Петербурга попросила полицию метрополитена присмотреться к пассажирам на фиолетовой линии накануне ночью. По её словам, немногим позже полуночи в вагоне поезда она стала невольной зрительницей стриптиза в исполнении взрослого мужчины.



Расстегнув штаны и достав содержимое, пассажир проехал от «Спортивной» до «Крестовского острова». Более активных действий заигрывавший с девушкой, по предварительным данным, не применял.

