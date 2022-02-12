Пассажир петербургского метро устроил точечный стриптиз для 16-летней

Поездка в ночном метро закончилась для юной петербурженки обращением в полицию. Один из пассажиров добавил интимности демонстрацией гениталий. Об стало известно «Фонтанке» 12 февраля.
16-летняя жительница Петербурга попросила полицию метрополитена присмотреться к пассажирам на фиолетовой линии накануне ночью. По её словам, немногим позже полуночи в вагоне поезда она стала невольной зрительницей стриптиза в исполнении взрослого мужчины.
Расстегнув штаны и достав содержимое, пассажир проехал от «Спортивной» до «Крестовского острова». Более активных действий заигрывавший с девушкой, по предварительным данным, не применял.
Полицейским петербурженка описала славянина не старше 30 лет, среднего роста, одетого во всё чёрное. Уважая действующие правила, мужчина не забыл про медицинскую маску. Эксгибициониста ищут.