В ДК Лурье расскажут о петербургских питейных традициях и привычках

Что такое жженка; где пили челюскинцы, а где энкавэдэшники; и когда начали закусывать соленым огурцом — об этом и многом другом в течение нескольких вечеров с 17 февраля по 17 марта расскажут Лев Лурье, Анна Маркович и Константин Шолмов. 18+

«Роман мой называется «Пьяненькие» и будет в связи с теперешним вопросом о пьянстве», — анонсировал Достоевский свой замысел издателю «Отечественных записок» Краевскому. Краевский отказался. Как и редактор «Санкт-Петербургских ведомостей» Корш. На нет суда нет, Федор Михайлович не стал писать «Пьяненьких», но замысел не пропал — многое воплотил в «Преступлении и наказании». Или еще из Достоевского — «Записок из Мертвого дома»: «Вино покупалось в остроге у так называемых целовальников…» Удивительно, что в XIX веке торговца спиртным называли так же, как в XV — должностное лицо, практически полицейского. Потому что и тот и другой «целовали крест», что будут делать свое дело честно.

Питейная традиция интересна прежде всего не как «питейная», а как «традиция». Например, желание устроить в течение рабочей недели «маленький вечер пятницы» — общечеловеческое. Но почему-то в Лондоне норовят «посидеть» в четверг, а в Йоханнесбурге — в среду. А в старом Петербурге рабочие тянулись в трактиры после первого рабочего дня.



Что еще интересного можно узнать о родном городе, если взглянуть на него под определенным углом (или градусом) — расскажут в ДК Лурье на цикле встреч «Пьем вне дома». Первая встреча будет 17 февраля в 19:00 с Львом Яковлевичем. Подробности смотрите на сайте.



Александра Шеромова

