FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +1
74.99р85.36р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Под Гатчиной застрелили собаку, которая гуляла с хозяйкой

12
Печать

Неизвестный стрелок убил собаку в Гатчинском районе Ленобласти. Погибший пёс не был бродячим, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 12 февраля.

Информация о стрельбе в посёлке Торфяное поступила в гатчинскую полицию накануне за час до полудня. По словам 51-летней женщины, она выгуливала свою собаку в частном секторе, когда услышала выстрелы. Дворняга отбежала на несколько десятков метров, упала и больше не подавала признаков жизни.

Хозяйка полагает, что стрелок целился из окон одного из жилых домов. Полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Два дня назад во Всеволожскую ЦРБ доставили 59-летнего мужчину из деревни Маслово с многочисленными укусами. Он рассказал о нападении стаи собак.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

spb7771250
Когда "собака гуляет с хозяйкой и отбегает на несколько десятков метров" так и нужно делать на самом деле. За это даже премию сознательным гражданам нужно выдавать. Нормальным собаководам - привет!
Wert
Бродячих много развелось.
Очевидно не прокормить некоторым, вот и отпускают на "свободный выпас."
Пару дней назад уебал, ботинком в нос, одного такого освобожденного, кидатся начал на мешок с продуктами прямо у дома.
sergeant-1
"отбежала на несколько десятков метров" - иными словами, свободно бегала без присмотра в общественном месте. В подобных случаях должна быть как минимум обоюдка, причем исключительно на равных - глядишь, и подобных заявляльщиков поубавится...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний