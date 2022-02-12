Под Гатчиной застрелили собаку, которая гуляла с хозяйкой

Неизвестный стрелок убил собаку в Гатчинском районе Ленобласти. Погибший пёс не был бродячим, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 12 февраля.



Информация о стрельбе в посёлке Торфяное поступила в гатчинскую полицию накануне за час до полудня. По словам 51-летней женщины, она выгуливала свою собаку в частном секторе, когда услышала выстрелы. Дворняга отбежала на несколько десятков метров, упала и больше не подавала признаков жизни.



Хозяйка полагает, что стрелок целился из окон одного из жилых домов. Полицейские проводят проверку по факту случившегося.

