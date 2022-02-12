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Сатисфакция за неловкое падение. По делу о гибели пешехода в Петербург вернули однофамильца героя Пушкина

Уголовный розыск Петербурга вернул в город на Неве подозреваемого в нападении на пешехода на Литейном проспекте, которое тот не пережил. Об этом 12 февраля сообщает полицейский главк.

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Избитого петербуржца доставили в Мариинскую больницу в ночь на 4 сентября. Через четыре дня он скончался, и уголовное дело о тяжких телесных по неосторожности стало причинением смерти — также неумышленно. К январю следствие установило, что умысел у обидчика 31-летнего горожанина всё же был, и дело переквалифицировали уже на часть 4 статьи 111 УК — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть».

По данным «Фонтанки», 31-летний пешеход, гуляя в подпитии по Литейному проспекту сентябрьской ночью, имел неосторожность споткнуться и упасть на припаркованную у дома № 57 машину. Падая, зацепил боковое зеркало автомобиля, чем навлёк на себя гнев сидевшей в салоне троицы.

Обмен любезности быстро перешёл в телесную плоскость. Агрессивнее всего, по версии следствия, сатисфакции требовал однофамилец героя повести Александра Пушкина «Дубровский». После драки в Петербурге он не задержался и уехал в родную Иркутскую область.

Подозреваемого задержали силами оперативников уголовного розыска и сибирских полицейских. Ему чуть больше 30 лет. В своих соцсетях он делится фотографиями с дружеских посиделок, а в статусе цитатой Майка Тайсона: «Как бы ты высоко ни летал, не забывай, с кем ты ползал».

11 февраля мужчину доставили в Петербург. Как уточнили в ГУ МВД по городу и области, суд определил его под стражу.

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Комментарии (4)

Brightness
За последние несколько лет и десятков, сотен публикаций на Фонтанке новостей о преступлениях, произошедших в Петербурге, только одно совершил уроженец города на Неве. Профессор Соколов, с него начался "расчленинград". Доколе...
bluxer
Дубровский сношался с Машей через дупло.
SU LUX INN
заинтриговали! я подумал - Додон!
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