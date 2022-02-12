Сатисфакция за неловкое падение. По делу о гибели пешехода в Петербург вернули однофамильца героя Пушкина

Избитого петербуржца доставили в Мариинскую больницу в ночь на 4 сентября. Через четыре дня он скончался, и уголовное дело о тяжких телесных по неосторожности стало причинением смерти — также неумышленно. К январю следствие установило, что умысел у обидчика 31-летнего горожанина всё же был, и дело переквалифицировали уже на часть 4 статьи 111 УК — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть».



По данным «Фонтанки», 31-летний пешеход, гуляя в подпитии по Литейному проспекту сентябрьской ночью, имел неосторожность споткнуться и упасть на припаркованную у дома № 57 машину. Падая, зацепил боковое зеркало автомобиля, чем навлёк на себя гнев сидевшей в салоне троицы.

