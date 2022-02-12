Сатисфакция за неловкое падение. По делу о гибели пешехода в Петербург вернули однофамильца героя Пушкина

Избитого петербуржца доставили в Мариинскую больницу в ночь на 4 сентября. Через четыре дня он скончался, и уголовное дело о тяжких телесных по неосторожности стало причинением смерти — также неумышленно. К январю следствие установило, что умысел у обидчика 31-летнего горожанина всё же был, и дело переквалифицировали уже на часть 4 статьи 111 УК — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть».
По данным «Фонтанки», 31-летний пешеход, гуляя в подпитии по Литейному проспекту сентябрьской ночью, имел неосторожность споткнуться и упасть на припаркованную у дома № 57 машину. Падая, зацепил боковое зеркало автомобиля, чем навлёк на себя гнев сидевшей в салоне троицы.
Обмен любезности быстро перешёл в телесную плоскость. Агрессивнее всего, по версии следствия, сатисфакции требовал однофамилец героя повести Александра Пушкина «Дубровский». После драки в Петербурге он не задержался и уехал в родную Иркутскую область.
Подозреваемого задержали силами оперативников уголовного розыска и сибирских полицейских. Ему чуть больше 30 лет. В своих соцсетях он делится фотографиями с дружеских посиделок, а в статусе цитатой Майка Тайсона: «Как бы ты высоко ни летал, не забывай, с кем ты ползал».
11 февраля мужчину доставили в Петербург. Как уточнили в ГУ МВД по городу и области, суд определил его под стражу.