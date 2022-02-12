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Женщина на трассе М-11 задела тягач и улетела в отбойник. Пострадал ребёнок

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Петербургский школьник попал в больницу после ДТП на платной автодороге М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург).

Как сообщает 12 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, авария случилась вчера около 17:55 на 603-м километре трассы. 47-летняя женщина на своём KIA Sportage не справилась с управлением, задела по касательной попутный тягач DAF и врезалась в металлическое барьерное ограждение.

Пострадал 10-летний пассажир «КИА». Его госпитализировали с переломом челюсти в состоянии средней степени тяжести.

По данным Фонтанки, водитель «КИА» — 47-летняя администратор магазина оптики — живёт в Невском районе Петербурга. В прошлом году её привлекали к ответственности за нарушение ПДД один раз — за превышение скорости. Пострадавший мальчик — четвероклассник одной из школ Невского района, живёт в Кудрово. Сейчас его лечат в больнице имени Раухфуса.

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Комментарии (1)

266410437
Если курица за рулем, то быть беде.
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