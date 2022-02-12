Вор навестил квартиру пенсионерки на Просвещения и унёс более 3,5 млн руб. в долларах и евро

Пенсионерка просила отыскать тех, кто унёс из дома, расположенного в десяти минутах ходьбы пешком от метро «Гражданский проспект», две тысячи евро и 47 тысяч долларов. Если в рублях, то это около 3,7 миллиона.

Накануне вечером заявление о краже в 15-м отделе полиции писала 54-летняя хозяйка квартиры на проспекте Просвещения. Об этом стало известно «Фонтанке» 12 февраля.

Полиция расследует квартирную кражу, которая произошла в Калининском районе Петербурга. Пропажу валютных сбережений хозяйка не замечала несколько месяцев.

Наличные женщина пересчитывала нечасто. Последний раз видела деньги в октябре прошлого года, хватилась под конец января. Следов постороннего присутствия в квартире за это время как будто не замечала.



Полицейские осмотрели трёхкомнатную квартиру и изъяли замок с двумя комплектами ключей. Также найдены следы пальцев и обуви, которые мог оставить преступник. Запись с камеры видеонаблюдения, установленной в парадной, приблизить разгадку кражи не помогла.

