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Вор навестил квартиру пенсионерки на Просвещения и унёс более 3,5 млн руб. в долларах и евро

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Полиция расследует квартирную кражу, которая произошла в Калининском районе Петербурга. Пропажу валютных сбережений хозяйка не замечала несколько месяцев.

Накануне вечером заявление о краже в 15-м отделе полиции писала 54-летняя хозяйка квартиры на проспекте Просвещения. Об этом стало известно «Фонтанке» 12 февраля.

Пенсионерка просила отыскать тех, кто унёс из дома, расположенного в десяти минутах ходьбы пешком от метро «Гражданский проспект», две тысячи евро и 47 тысяч долларов. Если в рублях, то это около 3,7 миллиона.

Наличные женщина пересчитывала нечасто. Последний раз видела деньги в октябре прошлого года, хватилась под конец января. Следов постороннего присутствия в квартире за это время как будто не замечала.

Полицейские осмотрели трёхкомнатную квартиру и изъяли замок с двумя комплектами ключей. Также найдены следы пальцев и обуви, которые мог оставить преступник. Запись с камеры видеонаблюдения, установленной в парадной, приблизить разгадку кражи не помогла.

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Комментарии (13)

15133156141
В деревянных уже даже пенсионеры на черный день не держат..
260928241
54 и уже на пенсии? Не вальцовщица- каландровщица по всей видимости.
Вася ПУПКИН
2 тыс умножаем на 88 руб. за евро, получаем 1 760 000. руб. плюс 47 000 руб. получаем 1 807 000 руб., вопрос где остальные почти 1 693 000 руб. Кто их украл. или что то изменилось в математике.
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