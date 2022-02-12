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В «Ленэнерго» не согласны с тем, что дом в Рождествено сгорел из-за замыкания на их оборудовании

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ПАО «Россети Ленэнерго» не согласились с решением Красногвардейского райсуда и подали апелляционную жалобу. 11 февраля суд взыскал с публичного акционерного общества в пользу жительницы Рождествено почти 4,5 млн рублей. В августе у Ирины Поспеловой и ее соседки сгорели дома и гаражи. Фемида сочла, что пожар начался из-за оборудования «Ленэнерго». В компании так не считают.

«Вынося решение, суд не учел доводы Общества о том, что возгорание произошло в пределах эксплуатационной ответственности электроустановок Истца, за надлежащее содержание и эксплуатацию которых Общество в принципе не может нести ответственность. Также суд не учел действующей системы отношений на розничном рынке электрической энергии, которая предусматривает, что все претензии относительно качества электроснабжения предъявляются в сбытовую компанию, которой по данному делу является АО "Петербургская сбытовая компания"», — объяснили энергетики.

Как сказали в объединенной пресс-службе судов, возражения «Ленэнерго» суд отклонил, поскольку организация не предоставила доказательств разграничения балансовой принадлежности и ответственности по данному адресу с «Петербургской сбытовой компанией».

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Комментарии (9)

263836471
Хоть и не согласились, а платить - будут!
shushu
Непонятно как у них было сделано, видимо какое-то старое подключение, потому что сейчас зона ответственности энергокомпании заканчивается на выходе из шкафа счетчика, установка которого требуется на столбе.
266410437
Наплодили прокладок, еще на Петроэлектросбыт стрелки переведите. Всё ваше Ленэнерговское, счетчики уже даже на столбы свои вешаете клоуны. Судить вас надо только за тотальное недоверие ко всем абонентам, которых вы всех априори считаете ворами.
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