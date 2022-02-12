В «Ленэнерго» не согласны с тем, что дом в Рождествено сгорел из-за замыкания на их оборудовании

ПАО «Россети Ленэнерго» не согласились с решением Красногвардейского райсуда и подали апелляционную жалобу. 11 февраля суд взыскал с публичного акционерного общества в пользу жительницы Рождествено почти 4,5 млн рублей. В августе у Ирины Поспеловой и ее соседки сгорели дома и гаражи. Фемида сочла, что пожар начался из-за оборудования «Ленэнерго». В компании так не считают.



«Вынося решение, суд не учел доводы Общества о том, что возгорание произошло в пределах эксплуатационной ответственности электроустановок Истца, за надлежащее содержание и эксплуатацию которых Общество в принципе не может нести ответственность. Также суд не учел действующей системы отношений на розничном рынке электрической энергии, которая предусматривает, что все претензии относительно качества электроснабжения предъявляются в сбытовую компанию, которой по данному делу является АО "Петербургская сбытовая компания"», — объяснили энергетики.

