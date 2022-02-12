Уборка снега напротив Еврейского кладбища закончилась смертью пешехода. Он попал под самосвал

Самосвал Volvo убирал снег у дома 21а по проспекту Александровской Фермы накануне в половине десятого утра. Водитель, сдавая назад, не заметил пешехода. 65-летний житель Невского района скончался на месте. Об этом стало известно «Фонтанке» 12 февраля.



«По факту ДТП проводится проверка», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.



За рулём грузовика сидел 38-летний самозанятый. В прошлом году он был образцовым водителем: по предварительным данным, за 12 месяцев мужчина не получил ни одного штрафа за нарушение ПДД.

