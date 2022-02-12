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Уборка снега напротив Еврейского кладбища закончилась смертью пешехода. Он попал под самосвал

Несчастный случай со смертельным исходом произошёл в Невском районе Петербурга. Гружённый снегом самосвал сбил пешехода.

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Самосвал Volvo убирал снег у дома 21а по проспекту Александровской Фермы накануне в половине десятого утра. Водитель, сдавая назад, не заметил пешехода. 65-летний житель Невского района скончался на месте. Об этом стало известно «Фонтанке» 12 февраля.

«По факту ДТП проводится проверка», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

За рулём грузовика сидел 38-летний самозанятый. В прошлом году он был образцовым водителем: по предварительным данным, за 12 месяцев мужчина не получил ни одного штрафа за нарушение ПДД.

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Комментарии (12)

265931344
Не очерь понимаю, причём здесь еврейское кладбище и штрафы водятла за прошлый год?
Трагическая случайность ("оба хороши"(с)), на более. И, кстати, случившаяся в "промке", а не прямо на против.
Wert
Вольва -" синоним безопасности"
KSS
Вот интересно, неужели пешеходы не понимают, что видно не все из кабины и "мертвых" зон полно.
безусловно жалко человека, но рядом с техникой-то зачем ходить?
взаимное уважение на дороге необходимо. пешеход думает и за себя и за водителя, водитель за себя и за пешехода.
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