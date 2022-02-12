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Кирпич убил рабочего на стройке в Шушарах

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Не совместимые с жизнью травмы получил строитель на рабочем месте в Пушкинском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 12 февраля.

В пятницу утром представителей экстренных служб вызвали на строительную площадку на Школьной улице в Шушарах, где возводят жилую высотку. По предварительным данным, за час до полудня 44-летний рабочий получил смертельный удар кирпичом, сорвавшимся при подъёме стройматериалов на высоту 15-го этажа.

Гражданин Узбекистана, приехавший в Россию на заработки, скончался на месте. Проверку проводит Следственный комитет.

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Комментарии (10)

VKuser604254
Каска? не, не слышал...
iigaza
Нет, узбека одним кирпичом не взять - поддон, скорее всего, ухнул.
VKuser133194187
Ещё один двухсотый на родину поедет!
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