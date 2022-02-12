Кирпич убил рабочего на стройке в Шушарах

Не совместимые с жизнью травмы получил строитель на рабочем месте в Пушкинском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 12 февраля.



В пятницу утром представителей экстренных служб вызвали на строительную площадку на Школьной улице в Шушарах, где возводят жилую высотку. По предварительным данным, за час до полудня 44-летний рабочий получил смертельный удар кирпичом, сорвавшимся при подъёме стройматериалов на высоту 15-го этажа.



Гражданин Узбекистана, приехавший в Россию на заработки, скончался на месте. Проверку проводит Следственный комитет.

