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Противники QR-кодов объявили о взрывах в Мариинском дворце и Смольном

Анонимку со списком «заминированных» объектов в Петербурге получили сотрудники МЧС.

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Почтовые бомбисты нацелились на ЗакС и правительство, требуя коронавирусных послаблений. Об этом стало известно «Фонтанке» 12 февраля.

Электронное письмо с обещанием взрывов неизвестный прислал на почту МЧС накануне утром. Автор обещал поднять на воздух Законодательное собрание и городское правительство, если не будут отменены QR-коды.

Сотрудники правоохранительных органов проверили здание Смольного и Мариинский дворец, не отрывая чиновников и депутатов от работы. Ничего взрывоопасного найдено не было. Анонимное послание, вероятно, в ближайшее время ляжет в основу уголовного дела.

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Комментарии (3)

Комментатор широкого профиля
Терроризм в чистом виде.
Goldsmith
А что сразу во множественном числе? Одно письмо полгорода писало?
zlopopik
Провокация вакцинистов.
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