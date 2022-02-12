Противники QR-кодов объявили о взрывах в Мариинском дворце и Смольном

Почтовые бомбисты нацелились на ЗакС и правительство, требуя коронавирусных послаблений. Об этом стало известно «Фонтанке» 12 февраля.



Электронное письмо с обещанием взрывов неизвестный прислал на почту МЧС накануне утром. Автор обещал поднять на воздух Законодательное собрание и городское правительство, если не будут отменены QR-коды.



Сотрудники правоохранительных органов проверили здание Смольного и Мариинский дворец, не отрывая чиновников и депутатов от работы. Ничего взрывоопасного найдено не было. Анонимное послание, вероятно, в ближайшее время ляжет в основу уголовного дела.

