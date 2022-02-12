Скончалась звезда «Тихого Дона» актриса Зинаида Кириенко

Ушла из жизни Зинаида Кириенко — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Ей было 88 лет.



«Да, она умерла этой ночью», — рассказал 12 февраля РИА Новости заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.



10 февраля сын актрисы Максим сообщил о том, что она попала в больницу с коронавирусом и что её состояние «неважное, не очень хорошее».



Зинаида Кириенко родилась в Махачкале 9 июля 1933 года, окончила ВГИК в 1958 году. Работала в московских театрах. Сыграла роль Натальи в фильме «Тихий Дон» (1957). Известна также ролями в «Поэме о море», «Судьбе человека», «Двух капитанах», «Лекарстве против страха», «Знакомьтесь, Балуев!» и других картинах.

