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Скончалась звезда «Тихого Дона» актриса Зинаида Кириенко

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Зинаида Кириенко в роли Натальи в кинофильме «Тихий Дон»
Зинаида Кириенко в роли Натальи в кинофильме «Тихий Дон»
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Ушла из жизни Зинаида Кириенко — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Ей было 88 лет.

«Да, она умерла этой ночью», — рассказал 12 февраля РИА Новости заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

10 февраля сын актрисы Максим сообщил о том, что она попала в больницу с коронавирусом и что её состояние «неважное, не очень хорошее».

Зинаида Кириенко родилась в Махачкале 9 июля 1933 года, окончила ВГИК в 1958 году. Работала в московских театрах. Сыграла роль Натальи в фильме «Тихий Дон» (1957). Известна также ролями в «Поэме о море», «Судьбе человека», «Двух капитанах», «Лекарстве против страха», «Знакомьтесь, Балуев!» и других картинах.

Зинаида Кириенко в роли Натальи в кинофильме «Тихий Дон»
Зинаида Кириенко в роли Натальи в кинофильме «Тихий Дон»

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