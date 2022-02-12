Что делает с организмом чашка кофе, выпитая утром натощак

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Кофе признан одним из самых популярных напитков и самым продаваемым в мире, его ежедневно пьют миллионы людей. Для многих кофе — неотъемлемая часть ежедневного ритуала. Часто именно глоток кофе мы делаем первым — как только проснулись. Но пить кофе на пустой желудок — не лучшая идея, предупреждают медики. Что именно может «натворить» в организме бодрящий напиток, выпитый натощак, выяснил «Доктор Питер». Кофе влияет на уровень сахара — Черный кофе, хотя и не так резко, но повышает сахар крови на 10–25%, — объясняет нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Ирина Кононенко. — Гликемический индекс натурального кофе с сахаром — около 60, почти как у песочного печенья. Повышается инсулин. От стабильного уровня инсулина напрямую зависит наше здоровье, молодость и красота.

Кофеин возбуждает аппетит — Кофе усиливает секрецию желудочного сока (средний показатель рН кофе составляет от 4,85 до 5,13), так что употребление кофеина без пищи может привести к гастриту и даже язвенной болезни, — говорит Ирина Кононенко. — Кофе и кофеин повышают риск изжоги и синдрома раздраженного кишечника. А вот завтрак вместе с кофе помогает снизить общий уровень кислотности. Кофе вызывает рефлюкс — Кофе расслабляет нижний пищеводный сфинктер, — предупреждает нутрициолог. — Клапан может закрыться не полностью, позволяя желудочной кислоте просачиваться в пищевод, что называется кислотным рефлюксом. Длительный хронический кислотный рефлюкс может привести к эзофагиту, воспалению пищевода, а эзофагит потенциально повышает риск развития рака пищевода. Кофе противопоказан при эзофагитах, гастритах, дуоденитах, но допустим с молоком/сливками, когда действие кислот блокируется молочным казеином и жирами, говорит эксперт. — Показательный пример: в исследовании, проведенном в сентябре 2020 года в области клинической гастроэнторологии и гепатологии, участники, которые заменяли две порции кофе в день двумя порциями воды, имели сниженный риск кислотного рефлюкса, — поясняет Ирина Кононенко.

Кофеин быстро всасывается в организме — в среднем в течение 45 минут — и достигает максимума в кровотоке от 15 минут до двух часов после употребления. Вы почувствуете эффект быстрее, если вы еще не ели, и медленнее, если вы уже позавтракали. Кофе вымывает кальций — Кофеин усиливает выведение из организма кальция, что может приводить к остеопорозу, — обращает внимание Ирина Кононенко. — Шестилетние исследования, проведенные на 85 000 женщин, выявили взаимосвязь между употреблением кофеинсодержащих напитков и увеличением хрупкости костей, ведущей к переломам (особенно шейки бедра). Остальные причины читайте на «Докторе Питере» — они такие же важные! У бросающих курить — чашка кофе за три

— Курение усиливает метаболизм кофеина, — рассказывает Ирина Кононенко. — Это значит, что на курильщиков кофеин должен оказывать меньше эффектов. Происходит это потому, что курение поддерживает повышенную активность одного из ферментов защиты организма от токсинов. У тех, кто бросает курить, скорость нейтрализации кофеина снижается на 36%, что приводит к увеличению его концентрации в крови на 200%. Пьешь чашку — получаешь три.

Когда лучше пить кофе — Выпейте кофе поздним утром, после завтрака. Если вы выпьете его до того, как у вас в желудке появится пища, вы рискуете получить все симптомы, упомянутые выше — повышение уровня сахара в крови, изжогу, кислотный рефлюкс и нервозность, — предупреждает Ирина Кононенко. — Более того, ваш уровень кортизола достигает пика около 7 часов утра. Кортизол — это гормон, который дает вам заряд энергии, поэтому, если вы не страдаете недосыпанием, рано утром чувствуете себя бодрыми. Поэтому воздержитесь от кофеина в течение нескольких часов после пробуждения, и выпейте чашечку ароматного напитка, как только уровень кортизола начнет снижаться. Можно ли пить кофе после «омикрона» Невролог рассказал, что людям, которые переболели «омикроном», лучше отказаться от привычки пить кофе. Кофеин истощает запасы аденозинтрифосфорной кислоты, которая играет важную роль в обмене энергии и веществ. Её наличие в организме после перенесенного COVID-19 «и так минимально».