Петербургского живописца выселяют из мастерской с уникальным северным светом — помещение приглянулось дирижеру Курентзису

Петербургскому художнику Валерию Гридневу предложили в течение двух недель покинуть мастерскую в доходном доме герцога Н.Н.Лейхтенбергского (Дом с мозаикой), которой он пользовался последние 20 лет. Помещение передают дирижеру Теодору Курентзису. В комитете по культуре мотивируют это тем, что у художника закончился договор аренды. К тому же у Теодора Курентзиса квартира как раз примыкает к этой самой мастерской.

«Валерий получил эту мастерскую от Союза художников 20 лет назад, вложил огромные средства в ремонт, - написала в Facebook журналист Зинаида Курбатова. - Валерий человек не самого крепкого здоровья, переживший несколько операций на сердце. Я советую ему встретиться с дирижером и подружиться. Но как это сделать?»

Пост прокомментировал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. «Валерию (Гридневу — прим.ред.) уже сделали несколько предложений по помещениям под студию. Подробности по телефону, номер известен», - написал чиновник. Однако сам Валерий Гриднев, который является членом Союза художников с 1991 года, в разговоре с «Фонтанкой» рассказал, что ему никто ни с какими предложениями не звонил. Мастерскую Гриднев получил в 1997 году, помещение было в аварийном состоянии. Именно по этой причине от мастерской отказался живописец, который пользовался ею до Гриднева. «Когда я пришел смотреть мастерскую, старый художник стоял там в валенках, - говорит Гриднев. - Я начала на свой страх и риск реставрировать помещение. Месяцев шесть нанятый мною мастер только верхнюю секцию окна ремонтировал, там не было стекла, оно было закрыто листом железа. А это уникальное окно, благодаря которому в помещение поступает северный свет, очень важный именно для художников. Мастерская изначально конструировалась под нужды живописцев».

Гриднев отметил, что обычно Союз художников продлевает договор аренды автоматически раз в 10 лет, но в 2020 году что-то пошло не так — процесс затянулся. «По договору между Союзом художников и городом чиновники должны были за год уведомить, что не будут продлевать договор. И художнику обычно три месяца дается, чтобы он выехал, - говорит Гриднев. - Но такой бумаги не приходило. У меня нет другого помещения, куда я мог бы вывезти свои работы, подрамники, мольберты, подиумы и необходимые для работы вещи». В комитете по культуре «Фонтанке» рассказали, что помещение находится в собственности Санкт-Петербурга и включено в реестр творческих мастерских, которые предоставляются различным союзам по их заявкам. «У художника, который работает в этой мастерской, договор аренды истек, - пояснили в комитете. - Соответственно, как только у него истек договор аренды, другие союзы смогли точно так же подавать заявки и претендовать на эти помещения. Курентзис, вступив в Союз композиторов, обратился в КИО с просьбой предоставить ему это помещение. Оно примыкает к его квартире, и он хотел бы там реализовывать свои творческие инициативы, проекты, репетиции и так далее». Заявка дирижера была поддержана ходатайством Координационного совета творческих союзов о предоставлении Курентзису этого помещения.