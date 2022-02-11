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В Купчино военнослужащего Росгвардии сбила машина при переходе дороги на зеленый

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Военнослужащий Росгвардии получил травмы, попав под колеса автомобиля во Фрунзенском районе Петербурга вечером 11 февраля. О ДТП на улице Димитрова сообщил очевидец в соцсетях.

«Сбили мужчину росгвардейца на Димитрова в сторону Малой Бухарестской. На 18:37 был живой, много служб. Был переход на зелёный свет по пешеходному переходу. Второй успел отбежать, хотя виновник успел и ему проехать по ноге. Приехала скорая, затем ДПС. Всё зафиксировано», — написал свидетель аварии.

«В результате ДТП военнослужащие получили ушибы и травмы легкой степени, им оказана необходимая медицинская помощь. Военнослужащие находились на маршруте патрулирования и переходили дорогу в положенном месте на разрешающий сигнал светофора», — рассказали в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

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Комментарии (3)

SlawaPiter
Хорошо хоть люди не пострадали.
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