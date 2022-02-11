На Октябрьской набережной нашли новый снежный хребет. Но в этот раз дорожники ни при чем

Новый снежный хребет появился на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга. О горах грязного снега «Фонтанке» 11 февраля рассказали читатели. Оказалось, что ни коммунальщики, ни дорожники к ней отношения не имеют.



Читатель «Фонтанки» Михаил снял на видео, как самосвал выгружает снег на площадке напротив дома 8, к.2 по Октябрьской набережной. Но этот участок не является ни временной площадкой для хранения снега, ни снегоплавильным пунктом. В «Мостотресте» сообщили, что ему участок набережной не принадлежит. «Фонтанка» направила запрос в администрацию Невского района.