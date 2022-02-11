На Октябрьской набережной нашли новый снежный хребет. Но в этот раз дорожники ни при чем

Новый снежный хребет появился на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга. О горах грязного снега «Фонтанке» 11 февраля рассказали читатели. Оказалось, что ни коммунальщики, ни дорожники к ней отношения не имеют.
Читатель «Фонтанки» Михаил снял на видео, как самосвал выгружает снег на площадке напротив дома 8, к.2 по Октябрьской набережной. Но этот участок не является ни временной площадкой для хранения снега, ни снегоплавильным пунктом. В «Мостотресте» сообщили, что ему участок набережной не принадлежит. «Фонтанка» направила запрос в администрацию Невского района.
Читатель «Фонтанки» Михаил
Судя по онлайн-картам, летом площадка используется как стоянка автомобилей. Как следует из данных Росреестра, это не участок, а сооружение. Оно зарегистрировано как снегоразгрузочная эстакада и находится в частной собственности. С 2015 года сооружение полностью принадлежит ООО «Юридическая фирма «Эдикт». По информации СПАРК, единственная владелица компании — предпринимательница Елена Оленева.