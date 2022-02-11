«Пробивщиков», которые помогли Навальному вычислить его «отравителей», отправят в колонию

К реальным срокам приговорены детективы, которые с помощью поддельных запросов и печатей помогали пробивать данные о биллингах. Они запрашивали информацию о сотрудниках ФСБ.

Решение огласил суд в Туле, пишет RT 11 февраля. Сооснователь частного детективного агентства «Лекс Гранд» Александр Зеленцов получил четыре года колонии. Петр Катков и Игорь Зайцев приговорены к двум годам лишения свободы. Как установил суд, они передали информацию о телефонных разговорах сотрудников ФСБ Алексею Навальному.