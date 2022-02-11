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«Пробивщиков», которые помогли Навальному вычислить его «отравителей», отправят в колонию

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К реальным срокам приговорены детективы, которые с помощью поддельных запросов и печатей помогали пробивать данные о биллингах. Они запрашивали информацию о сотрудниках ФСБ.

Решение огласил суд в Туле, пишет RT 11 февраля. Сооснователь частного детективного агентства «Лекс Гранд» Александр Зеленцов получил четыре года колонии. Петр Катков и Игорь Зайцев приговорены к двум годам лишения свободы. Как установил суд, они передали информацию о телефонных разговорах сотрудников ФСБ Алексею Навальному.

Им вменили нарушение тайны телефонных переговоров и подделку документов.

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Комментарии (30)

MAGDANOZA
То есть, то, что ФСБ, как минимум, следило за Навальным, подтверждено судом.
Свободу Лёхе!
Почему до сих пор на свободе те, кто фиксировал вбросы и фальсификации на "выборах"-2021, ряженый ТИК или УИК, посмотрел фильм про Дворец под Геленджиком, куда смотрит СК?! Неужели так трудно вычислить где спрятались эти 120 млн... подельников?! )
265051226
А коррупционеров и воров когда-то начнут сажать? Или пробивщики важнее
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