«Случайно выстрелил». Полиция Гатчины ищет оружие, из которого ранили шестиклассника

О происшествии в ближайшем пригороде Петербурга 11 февраля сообщает 47news. Инцидент произошел днем ранее в гатчинской школе № 2. Правоохранительные органы располагают следующей информацией: 12-летний подросток принес в школу пневматический пистолет-игрушку и выстрелил в своего одноклассника. У шестиклассника «ранение» в виде синяка чуть ниже пояса.



«Мальчик на перемене показывал одноклассникам пистолет и случайно выстрелил. Полиция все еще не нашла оружие, потому что его отобрали старшие и выкинули», — рассказала 47news директор школы Галина Кульбака.