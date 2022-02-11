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«Случайно выстрелил». Полиция Гатчины ищет оружие, из которого ранили шестиклассника

Ученик гатчинской школы выстрелил в своего ровесника из игрушечного пистолета. У одного ребенка синяк, в другого — проблемы с полицией.

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О происшествии в ближайшем пригороде Петербурга 11 февраля сообщает 47news. Инцидент произошел днем ранее в гатчинской школе № 2. Правоохранительные органы располагают следующей информацией: 12-летний подросток принес в школу пневматический пистолет-игрушку и выстрелил в своего одноклассника. У шестиклассника «ранение» в виде синяка чуть ниже пояса.

«Мальчик на перемене показывал одноклассникам пистолет и случайно выстрелил. Полиция все еще не нашла оружие, потому что его отобрали старшие и выкинули», — рассказала 47news директор школы Галина Кульбака.

Директор также добавила, что стрелок неоднократно попадал в поле зрения «детской» полиции. Сам инцидент произошел на перемене.

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Комментарии (3)

Slava_Rossii
"... неоднократно попадал в поле зрения «детской» полиции..." - Зачем таких держат в нормальных школах?
Пусть переводят их в спец. интернаты и перевоспитывают, раз родители не способны.
Serg_I
Дремлет притихший северный город Большая граната и я еще молод Плыву через реку, дозорный не спит А слева уключина громко скрипит И тогда я схватил мужика за грудки и тихонько сказал....
Примерно так и было???
261844081
Опять одноклассники на домашнее обучение? А полиция скажет-вы школа, вы и воспитывайте и парень также с травматом будет ходить, а школа будет виновата? Только не полиция, да? Заметьте, не заведено даже дело о неисполнении обязанностей на родителей, на мой взгляд, полиция у нас вообще не работает...
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