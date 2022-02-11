В Петербурге откроется пространство «Старшие» для людей 50+ и не только

Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» готовится к открытию своего нового проекта — центра «Старшие». В нём будут проходить публичные дискуссии, мастер-классы и интенсивы для людей старшего возраста.



Новое общественное пространство будет располагаться на территории культурного центра «Севкабель Порт», внутри кластера «Нормальное место». Организаторы подчёркивают, что «Старшие» — площадка, свободная от эйджизма, поэтому доступ на события центра будет открыт для всех.



Здесь будут проходить встречи на самые разные темы: от занятости и стажировок для аудитории 50+ до урбанистики, психологии, городского озеленения и отношений. Программу событий сотрудники фонда разрабатывают вместе с самим старшим поколением, многие представители которого уже участвовали в конкурсах, курсах и других мероприятиях «Доброго города Петербурга».

