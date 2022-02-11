В Петербурге откроется пространство «Старшие» для людей 50+ и не только

Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» готовится к открытию своего нового проекта — центра «Старшие». В нём будут проходить публичные дискуссии, мастер-классы и интенсивы для людей старшего возраста.
Новое общественное пространство будет располагаться на территории культурного центра «Севкабель Порт», внутри кластера «Нормальное место». Организаторы подчёркивают, что «Старшие» — площадка, свободная от эйджизма, поэтому доступ на события центра будет открыт для всех.
Здесь будут проходить встречи на самые разные темы: от занятости и стажировок для аудитории 50+ до урбанистики, психологии, городского озеленения и отношений. Программу событий сотрудники фонда разрабатывают вместе с самим старшим поколением, многие представители которого уже участвовали в конкурсах, курсах и других мероприятиях «Доброго города Петербурга».
«Уже 11 лет наш фонд поддерживает инициативы людей старшего возраста. В 2020 году, во время режима самоизоляции, мы создали виртуальное сообщество «Старшие. Онлайн», где можно общаться и обучаться в социальной сети. Теперь после открытия центра «Старшие» у петербуржцев старше 50 лет появится больше возможностей, и главное — они будут «со-управлять» пространством», — приводит слова руководителя программы «Старшие», директора по фандрайзингу фонда «Добрый город Петербург» Дарьи Буяновой информационный портал АСИ.
За все время действия программы «Старшие» ее участниками стали более 100 тысяч человек из разных регионов России, команда фонда провела более 3500 мероприятий, разработала четыре конкурса социальных проектов для людей старшего возраста. И в этом году программа обновляется.
«В ближайший месяц мы запустим новое направление — «занятость», будем помогать людям старшего возраста устраиваться на работу, повышать уровень своей квалификации, приобретать новые навыки. У нас будет больше событий, связанных с образованием и профессиональной реализацией», — рассказала Дарья Буянова,
Центр «Старшие» откроется уже в марте, вместе с самим инклюзивным кластером «Нормальное место». Но уже сейчас команда «Доброго города Петербурга» принимает заявки на участие в событиях центра «Старшие».