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Под Буграми по КАДу раскидало обломки грузовиков и легковой, скорая увезла мужчину

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Обстоятельства аварии во Всеволожском районе Ленобласти устанавливает полиция 11 февраля. На 27-м километре внешнего кольца КАД столкнулись два грузовика и легковая машина, об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

«Около 17:15 поступила информация о том, что на 27-м км внешнего кольца КАД столкнулись грузовой, легковой автомобили и ГАЗель. Заняты полоса безопасности и первая полоса. Движение затруднено. Есть один пострадавший в легковом авто», — рассказали в Упрдоре.

Очевидцы, проезжавшие мимо, смогли снять на камеру, как медики грузят пострадавшего в машину скорой помощи.

© Фонтанка.Ру

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