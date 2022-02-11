Под Буграми по КАДу раскидало обломки грузовиков и легковой, скорая увезла мужчину

Обстоятельства аварии во Всеволожском районе Ленобласти устанавливает полиция 11 февраля. На 27-м километре внешнего кольца КАД столкнулись два грузовика и легковая машина, об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».
«Около 17:15 поступила информация о том, что на 27-м км внешнего кольца КАД столкнулись грузовой, легковой автомобили и ГАЗель. Заняты полоса безопасности и первая полоса. Движение затруднено. Есть один пострадавший в легковом авто», — рассказали в Упрдоре.
Очевидцы, проезжавшие мимо, смогли снять на камеру, как медики грузят пострадавшего в машину скорой помощи.