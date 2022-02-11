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На Москве-реке спасли олимпийскую чемпионку Привалову, она провалилась под лед

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Провалившуюся под лед женщину достали из полыньи спасатели станции «Фили» в Москве, сообщает 11 февраля официальный паблик Водных спасателей Москвы «ВКонтакте».

Москвичка переходила реку, когда в 20 метрах от берега лед не выдержал ее веса, и она ушла под воду. К счастью, ее увидели спасатели — направили к месту ЧП катер на воздушной подушке и специальным приспособлением вытащили ее на крепкое место. На спасательной станции пострадавшую отпоили чаем и обогрели.

Спасенной оказалась олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова, сообщает телеграмм-канал НТВ. После оказания первой медицинской помощи ее с переохлаждением отправили в больницу.

Ирина Привалова — легкоатлетка, чемпионка олимпийских игр 2000 года, многократная чемпионка мира, Европы, СССР, России. Заслуженный мастер спорта.

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Комментарии (4)

266410437
Почему нет продолжения с привлечением к ответсвенности и с суммой штрафа выписанного за выход на лёд?
orlovandrei1986
лед не выдержал ее веса... =))))))
худеть не пробовала?
Forest_loon
Спорт и мозг несовместимы? Ну хочет баба утопится , чё лезете ... " А был ли мальчик ?" (С)
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