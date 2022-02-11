На Москве-реке спасли олимпийскую чемпионку Привалову, она провалилась под лед

Провалившуюся под лед женщину достали из полыньи спасатели станции «Фили» в Москве, сообщает 11 февраля официальный паблик Водных спасателей Москвы «ВКонтакте».

Москвичка переходила реку, когда в 20 метрах от берега лед не выдержал ее веса, и она ушла под воду. К счастью, ее увидели спасатели — направили к месту ЧП катер на воздушной подушке и специальным приспособлением вытащили ее на крепкое место. На спасательной станции пострадавшую отпоили чаем и обогрели.

Спасенной оказалась олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова, сообщает телеграмм-канал НТВ. После оказания первой медицинской помощи ее с переохлаждением отправили в больницу.