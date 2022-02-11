Экс-консул Непала в Петербурге стал фигурантом еще одного дела. Теперь — о мошенничестве и отмывании

Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении предпринимателя Александра Терентьева — бывшего почетного консула Непала в Петербурге. Ранее его обвиняли только в мошенничестве, но теперь и в легализации (отмывании) более миллиарда рублей, сообщает 11 февраля объединенная пресс-служба городских судов.



Летом 2019 года Терентьева отправили под домашний арест. По версии следствия, в 2016-м предприниматель обманом приобрел права на доли в компаниях, ранее принадлежавшие его давнему партнеру и товарищу Виктору Прокопцову. В частности — 50% долей уставного капитала ООО «Петербургские отели» стоимостью 298 894 500 рублей, а также право ООО «Проками» требования долга ООО «Уютный дом» на 15 781 195 рублей. Кроме того, став единственным участником «Петербургских отелей», Терентьев якобы незаконно приобрел право единолично владеть недвижимым имуществом общества и дочернего ООО «Гостиница на Садовой» — общей стоимостью не менее 783 407 750 рублей.

