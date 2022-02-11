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У высотки в Москве с криком «За ВДВ!» приземлился мужчина и впал в кому

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Пьяный мужчина с криком «За ВДВ!» приземлился в сугроб на севере Москвы. Сперва он пожаловался на боль в ноге, а потом потерял сознание. Об этом 11 февраля со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, история произошла накануне вечером. Якобы москвичка за ужином поссорилась с мужем — уроженцем Курской области — из-за того, что тот пил алкоголь. Обидевшись, она ушла в другую комнату и вдруг услышала звук открывающегося окна и воинственный клич. Все это происходило в квартире на 13-м этаже.

Данных о том, как мужчина чувствует себя сейчас, нет.

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Комментарии (29)

265055770
Парашюты для трусов
Mikle776
а посмотришь ролики в ютубе как бывшие десантники себя по голове бутылками бьют, то вообще страшно становится... за их здоровье...
Но вот как это влияет на их способность вести боевые действия? Бутылками по голове в бою их бить не будут...
266172081
Слабоумие и отвага (с)
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