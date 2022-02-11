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«Белые часто выбирают нейтральные эмоджи». Ученые выяснили, как связаны цвет смайликов и расовая идентичность

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Некоторые пользователи придают большое значение цвету эмоджи — кто-то через него выражает свою расовую идентичность, а кто-то, напротив, старается быть нейтральным. Небольшое исследование на эту тему публикует радио NPR.

Один из респондентов — ТВ-продюсер и режиссер Хит Расела идентифицирует себя как на три четверти белый и на одну — филиппинец. Он не хочет представлять конкретную этническую общность, поэтому выбирает нейтральный цвет эмоджи — желтый. Расела не может использовать светлый смайлик — так ему кажется, что он предает свою филиппинскую кровь, но и темный ему не подходит тоже.

Сарай Коул — оперная певица из Германии — темнокожая и использует коричневые эмоджи, но удивляется, когда это делают ее белые друзья. Женщина отмечает, что это не обидно, но ей бы хотелось узнать, почему так происходит.

В 2018 году Эдинбургский университет провел исследование использования цветов эмоджи в Twittter. Оказалось, что некоторые белые пользователи выбирают смайлики желтого и другого цвета, но не светлые, потому что не хотят «отстаивать свои привилегии».

«Один белый друг сказал мне, что использовал коричневые смайлики, потому что чувствовал, что белые люди чрезмерно представлены в пространстве», — говорит Зара Рахман, писательница из Берлина.

Она признает, что на все вопросы об использовании эмоджи пока нет ответов, но видит в этом возможность подумать о том, как люди хотят представлять свою идентичность.

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Комментарии (5)

265055770
А если я вообще смайликами не пользуюсь. Какая у меня расовая идентичность?
Ref
Я не на какую четверть не филиппинец, но всегда выбираю желтые смайлики. И что мне теперь со всем этим делать?
barboter
Люди делом заняты.
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