WebMoney остановила все операции с рублевыми кошельками из-за отзыва лицензии у ее расчетного банка

Причиной заморозки стала потеря лицензии Консервативным коммерческим банком (ККБ), который был расчетным банком системы по рублевым кошелькам. Центробанк сообщил об отзыве лицензии у кредитной организации утром в пятницу. Регулятор указал на нарушения требований антиотмывочного законодательства.

Международная платежная система WebMoney приостановила все операции с рублевыми кошельками. Об этом 11 февраля сообщила сама компания. Находящиеся в кошельках средства клиентов заморожены, они будут выплачены владельцам. О порядке возврата обещают сообщить позже.

«Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание „теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — говорится в сообщении ЦБ.

В WebMoney опровергли причастность банка к обслуживанию «теневого» игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка, а имеющиеся в распоряжении компании предписания ЦБ назвали надуманными. По мнению системы, они «выглядят всего лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии».

«Сожалеем, что столь недружественный шаг со стороны ЦБ РФ сделал недоступной работу с рублевыми кошельками для миллионов пользователей WebMoney. Система приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов», — отметили в компании.

WebMoney работает в России с 1998 года. Консервативный коммерческий банк создан в 1990 году в Астрахани. Также у него есть филиалы в Москве и Петербурге.

Ранее WebMoney сообщала, что ККБ получил предписание остановить на полгода с 7 декабря пополнение рублевых кошельков и переводы средств между ними. Это существенно ограничило возможности их владельцев.