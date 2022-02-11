С «Ленэнерго» взыскали почти 4,5 миллиона рублей из-за пожара в доме абонентки

Летом 2018 года у Ирины загорелся дом на Заводской улице в Гатчинском районе, пострадало имущество. Установлено, что пожар произошел по вине компании, обслуживающей электрические сети. В «Ленэнерго» заявили, что ответственность лежит на ОАО «Петербургская сбытовая компания», с которой у компании был заключен возмездный договор о предоставлении коммунальных услуг.

Жительница Ленобласти отсудила у ПАО «Россети Ленэнерго» более трех миллионов рублей из-за пожара в своем доме. Также Красногвардейский райсуд Петербурга взыскал с организации почти полтора миллиона штрафа, сообщает 11 февраля объединенная пресс-служба городских судов.

В январе 2020 года с «Ленэнерго» взыскали стоимость восстановительного ремонта для другого дома, который, вероятно, находился рядом с домом Ирины. Его хозяйка подавала иск и к самой Ирине, но суд его отклонил. Согласно выводам эксперта, очаг возгорания находился в той части стены дома, куда вели провода электропитания от столба.



«Причиной возникновения пожара являлся аварийный режим работы входной группы аппаратов на вводе в дом в результате нестандартной работы системы и линий электроснабжения по ул. Заводской», — говорится в сообщении.



Возражения «Ленэнерго» суд отклонил, поскольку организация не предоставила доказательств разграничения балансовой принадлежности и ответственности по данному адресу с «Петербургской сбытовой компанией». С «Ленэнерго» взыскали в пользу Ирины стоимость поврежденного имущества, компенсацию морального вреда, штраф, а также расходы по оплате госпошлины, услуг представителя и оценки ущерба. Общая сумма составила почти 4,5 миллиона рублей.