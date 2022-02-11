В Калужской области мигрантов выгоняют с работы курьерами и таксистами

Губернатор Калужской области решил не пускать мигрантов на работу таксистами и курьерами. Чтобы заменить уже трудоустроенных, у компаний есть три месяца.
«Принято решение о приостановке разработки программы на следующий период — до 2027 года — и об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Калужской области, иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности на основании патентов», — сообщается 11 февраля на сайте правительства региона.
Ограничения коснутся сфер розничной торговли и общепита, включая доставку. Кроме того, приезжие теперь не смогут трудиться в общественном транспорте, включая такси.
Организациям области дали три месяца, чтобы заменить иностранных работников гражданами РФ.
Губернатор региона Владислав Шапша ранее провел проверку в миграционном центре. Глава региона обнаружил иностранца с сертификатом о знании русского языка, который «по-русски ни бельмеса».