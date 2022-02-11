В Калужской области мигрантов выгоняют с работы курьерами и таксистами

Губернатор Калужской области решил не пускать мигрантов на работу таксистами и курьерами. Чтобы заменить уже трудоустроенных, у компаний есть три месяца.

«Принято решение о приостановке разработки программы на следующий период — до 2027 года — и об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Калужской области, иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности на основании патентов», — сообщается 11 февраля на сайте правительства региона.