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В Калужской области мигрантов выгоняют с работы курьерами и таксистами

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Губернатор Калужской области решил не пускать мигрантов на работу таксистами и курьерами. Чтобы заменить уже трудоустроенных, у компаний есть три месяца.

«Принято решение о приостановке разработки программы на следующий период — до 2027 года — и об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Калужской области, иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности на основании патентов», — сообщается 11 февраля на сайте правительства региона.

Ограничения коснутся сфер розничной торговли и общепита, включая доставку. Кроме того, приезжие теперь не смогут трудиться в общественном транспорте, включая такси.

Организациям области дали три месяца, чтобы заменить иностранных работников гражданами РФ.

Губернатор региона Владислав Шапша ранее провел проверку в миграционном центре. Глава региона обнаружил иностранца с сертификатом о знании русского языка, который «по-русски ни бельмеса».

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Комментарии (10)

Brit
Помню как лет десять назад глава Кронштадского района грозился всех дворников у себя на районе заменить на русаков. Он вскорости ушоццы на повышение в Москву, а Кронштадт всё так же убирают бешельме-мешельме.
zavval
А восьмому дитятке слабО так же сделать?
Вопрос риторический.
Спортлото_83
ну все, либералы сейчас обзовут его фошистом, время пошло
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