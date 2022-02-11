В Бейруте опять взрыв. На трассе полыхнул грузовик с газовыми баллонами

На шоссе Бейрут — Джуния в Ливане взорвался грузовик с газовыми баллонами, сообщает 11 февраля Al Arabiya.

Из-за ЧП движение на шоссе полностью остановилось. В результате возгорания пострадали несколько автомобилей и линии электропередачи, что привело к отключению электричества.



Водитель грузовика скрылся, а попытки связаться с ним не увенчались успехом.



О пострадавших не сообщается.

