В Бейруте опять взрыв. На трассе полыхнул грузовик с газовыми баллонами

На шоссе Бейрут — Джуния в Ливане взорвался грузовик с газовыми баллонами, сообщает 11 февраля Al Arabiya.
Watch: A truck loaded with gas cylinders explodes on the Beirut-Jounieh highway in Lebanon after it caught fire, according to local media reports. #Beirut #Lebanon https://t.co/IRJtWvwXB1 pic.twitter.com/3EgdfK9RZb— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 11, 2022
Из-за ЧП движение на шоссе полностью остановилось. В результате возгорания пострадали несколько автомобилей и линии электропередачи, что привело к отключению электричества.
Водитель грузовика скрылся, а попытки связаться с ним не увенчались успехом.
О пострадавших не сообщается.