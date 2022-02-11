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В Бейруте опять взрыв. На трассе полыхнул грузовик с газовыми баллонами

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На шоссе Бейрут — Джуния в Ливане взорвался грузовик с газовыми баллонами, сообщает 11 февраля Al Arabiya.

Из-за ЧП движение на шоссе полностью остановилось. В результате возгорания пострадали несколько автомобилей и линии электропередачи, что привело к отключению электричества.

Водитель грузовика скрылся, а попытки связаться с ним не увенчались успехом.

О пострадавших не сообщается.

В 2020 году весь мир облетели кадры взрыва в порту Бейрута, который привел к гибели около 200 человек. Материальный ущерб составляет 9 процентов ВВП Ливана. После взрыва были арестованы около 30 человек, большинство из которых — сотрудники порта и таможни. Правительство Ливана под руководством премьер-министра Хасана Диаба ушло в отставку. В декабре 2020-го прокурор, расследующий взрыв, Фади Савван выдвинул обвинения против временного премьер-министра Ливана Хасана Диаба и трех бывших министров, обвинив их в халатности, приведшей к гибели тех, кто погиб в результате взрыва.

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