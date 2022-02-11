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Когда одного раза мало. Дама в Красном Селе ехала с одного ДТП и будто специально устроила второе

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Курьёзные обстоятельства сопровождали ДТП в Красном Селе (Красносельский район Петербурга).

Утром 11 февраля женщина на «Хёндэ Солярисе» со включённой аварийной сигнализацией выехала на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, сообщает паблик «Транспортный коллапс, Красное Село» во «ВКонтакте». В результате столкновения с другим автомобилем «Солярис» закрутило, и он чуть не задел встречные машины.

Автор: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

Самое любопытное, что «Солярис», как пишут в паблике, был уже крепко разбит: дама ехала с предыдущей аварии. «Вероятно, ей показалось, что повреждений пока у автомашины маловато, и она решила дополнительно помять и заднюю часть», — иронизируют в группе.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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Комментарии (2)

ccc2308
Чисто по красному ехала.
MikkeL
Какое-то неуместное насмешничество. Человек вероятно под впечатлением от первого дтп, в расстроенных чувствах. Надо было попросить родных приехать помочь, а не ехать самой. Но издеваться на тему что решила добить машину это как-то низко, хотя да, в жанре русского человека...
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