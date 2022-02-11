Любовь к «британскому актеру» из Нигерии обошлась жительнице Красноярска в 4,7 млн рублей

На 4,7 миллиона рублей похудел кошелек жительницы Красноярска из-за любви к британскому актеру, сообщает 11 февраля МВД города. Причем сам артист об этом даже не догадывался — его именем прикрывался мошенник из Нигерии.



5 августа красноярка оставила комментарий под постом британской звезды в соцсети. Каково же было ее удивление, когда через некоторое время она получила от актера весточку: в мессенджере он написал, что отправил ей посылку с подарками. И завертелось: красноярке позвонил мужчина, представился сотрудником курьерской службы и обрадовал, что посылка на ее имя действительно пришла. Но на пути к сувенирам осталось небольшое препятствие — нужно заплатить начисленные пошлины и налоги.

