Любовь к «британскому актеру» из Нигерии обошлась жительнице Красноярска в 4,7 млн рублей

На 4,7 миллиона рублей похудел кошелек жительницы Красноярска из-за любви к британскому актеру, сообщает 11 февраля МВД города. Причем сам артист об этом даже не догадывался — его именем прикрывался мошенник из Нигерии.
5 августа красноярка оставила комментарий под постом британской звезды в соцсети. Каково же было ее удивление, когда через некоторое время она получила от актера весточку: в мессенджере он написал, что отправил ей посылку с подарками. И завертелось: красноярке позвонил мужчина, представился сотрудником курьерской службы и обрадовал, что посылка на ее имя действительно пришла. Но на пути к сувенирам осталось небольшое препятствие — нужно заплатить начисленные пошлины и налоги.
Несколькими траншами женщина перевела на указанные реквизиты 4,7 миллиона рублей. Но курьер все не унимался, и после очередного требования перевести деньги красноярка отправилась в банк. Вот тут-то ей и открыли глаза на ситуацию — она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа, в особо крупном размере». А вскоре в подмосковной Балашихе нашли и самого «британского актера» — им оказался уроженец Нигерии.
Свою вину он признал, сейчас находится под стражей.