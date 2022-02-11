Игорь Скляр сыграет в Петербурге джазовый концерт

7 марта в концертном зале «Колизей» состоится концерт Игоря Скляра For Sentimental Reasons, приуроченный к столетию российского джаза. Народный артист России будет не только петь джаз, но и говорить о нем — расскажет историю создания джазовых стандартов, джазовые «байки» и легенды. 6+

Прославившийся исполнением всенародных хитов «Комарово» и «Старый рояль» Игорь Скляр «дебютировал» как джазмен в кинокомедии Карена Шахназарова «Мы из джаза». Но в реальности джаз всегда был его увлечением:



«Можно сказать, что я стоял у истоков советского джаза, — шутит Игорь Скляр. — Хотя, конечно, это был мой персонаж. На самом деле я не позиционирую себя как профессионала. Профессионалы — это музыканты, с которыми мне повезло выступать, а я очень увлеченный любитель. Это самое приятное амплуа. Изучая джаз и преподнося публике, я сам его познаю. Это путь приятных открытий. Мы подготовили программу, посвященную классическому джазу, но не меньше меня интересует и советский джаз, и я надеюсь в дальнейшем сделать отдельную программу, которая напомнит нашим слушателям об этом совершенно уникальном явлении в истории музыки».

