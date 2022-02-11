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Во внутреннем дворе Госдумы обрушились леса. Пострадала машина управделами президента

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Напротив здания Госдумы в Москве 11 февраля обрушились строительные леса. Под обломками оказалось несколько автомобилей, в том числе машина управделами президента.

ЧП произошло в двенадцатом часу дня в Георгиевском переулке, у входа в 10-й подъезд Государственной думы РФ, рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев. «Катастрофа в Государственной думе, только что обрушились строительные леса дома напротив», — прокомментировал он, добавив, что в результате придавило несколько служебных машин, но «по счастливой случайности, никто из людей, видимо, не пострадал»: водителей в попавших под леса машинах не было, и прохожих рядом в момент обрушения тоже не оказалось.

Один из пострадавших автомобилей принадлежит ФГБУ «Автотранспортный комбинат Управделами Президента», сообщает РБК со ссылкой на профсоюз работников учреждений управделами президента. «Машина относится к так называемому «депутатскому развозу», это машины, которые прикреплены к депутатам Госдумы», — рассказали изданию.

Рухнувшие леса были установлены на фасадной стене комплекса зданий городской усадьбы Сушкиных и Маттейсена в Георгиевском переулке. Строения XIX века находятся на реконструкции.

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Комментарии (11)

VKuser19674011
Какой красивый депутат.
ProstoZloy
«Катастрофа в Государственной думе...по счастливой случайности, никто из людей, видимо, не пострадал»
Не может быть "катастрофы" без людских жертв. По определению. Тем более, откуда там могут быть ЛЮДИ?
DEMOMON
Хоть одна хорошая новость с утра.
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