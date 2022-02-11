Во внутреннем дворе Госдумы обрушились леса. Пострадала машина управделами президента

Напротив здания Госдумы в Москве 11 февраля обрушились строительные леса. Под обломками оказалось несколько автомобилей, в том числе машина управделами президента.



ЧП произошло в двенадцатом часу дня в Георгиевском переулке, у входа в 10-й подъезд Государственной думы РФ, рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев. «Катастрофа в Государственной думе, только что обрушились строительные леса дома напротив», — прокомментировал он, добавив, что в результате придавило несколько служебных машин, но «по счастливой случайности, никто из людей, видимо, не пострадал»: водителей в попавших под леса машинах не было, и прохожих рядом в момент обрушения тоже не оказалось.