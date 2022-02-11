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Baza: Уроженец Чечни и гражданин Киргизии избили полицейских дубинками, которые у них же и отобрали

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Уголовное дело о применении насилия возбуждено в Москве после нападения двух мужчин на сотрудников полиции.

Инцидент, как сообщает 11 февраля пресс-служба ГУ МВД по Москве, произошел 9 февраля на детской площадке у дома 16, корпус 3, по Пролетарскому проспекту. Наряд прибыл на заявку о том, что двое мужчин пьют и нарушают тишину.

Требование пройти в машину полиции дебоширы восприняли агрессивно и оказали сопротивление.

Как сообщает Baza, хулиганы — уроженец Чечни и гражданин Киргизии — напали на сотрудников МВД и побили их же дубинками. После чего россиянин сбежал, а иностранца задержали.

По данным столичного главка, в отношении задержанного составлен административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». От прохождения освидетельствования на предмет установления алкогольного опьянения он отказался.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий второй участник был задержан и доставлен в отдел полиции», — сообщает ГУ МВД по Москве.

Сотрудники МВД зафиксировали ушибы мягких тканей головы в медучреждении. После оказания помощи они продолжили несение службы.

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Комментарии (9)

blackcatwhitecat
сотрудников выгнать за профнепригодность
ProstoZloy
Теперь понятно, почему силовики эффективно могут повязать только подростков-блогеров.
James Cook
По физподготовке, полиции - неуд.
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