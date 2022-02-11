Baza: Уроженец Чечни и гражданин Киргизии избили полицейских дубинками, которые у них же и отобрали

Уголовное дело о применении насилия возбуждено в Москве после нападения двух мужчин на сотрудников полиции.

Инцидент, как сообщает 11 февраля пресс-служба ГУ МВД по Москве, произошел 9 февраля на детской площадке у дома 16, корпус 3, по Пролетарскому проспекту. Наряд прибыл на заявку о том, что двое мужчин пьют и нарушают тишину.



Требование пройти в машину полиции дебоширы восприняли агрессивно и оказали сопротивление.



Как сообщает Baza, хулиганы — уроженец Чечни и гражданин Киргизии — напали на сотрудников МВД и побили их же дубинками. После чего россиянин сбежал, а иностранца задержали.

