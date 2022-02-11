Baza: Уроженец Чечни и гражданин Киргизии избили полицейских дубинками, которые у них же и отобрали

Уголовное дело о применении насилия возбуждено в Москве после нападения двух мужчин на сотрудников полиции.
Инцидент, как сообщает 11 февраля пресс-служба ГУ МВД по Москве, произошел 9 февраля на детской площадке у дома 16, корпус 3, по Пролетарскому проспекту. Наряд прибыл на заявку о том, что двое мужчин пьют и нарушают тишину.
Требование пройти в машину полиции дебоширы восприняли агрессивно и оказали сопротивление.
Как сообщает Baza, хулиганы — уроженец Чечни и гражданин Киргизии — напали на сотрудников МВД и побили их же дубинками. После чего россиянин сбежал, а иностранца задержали.
По данным столичного главка, в отношении задержанного составлен административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». От прохождения освидетельствования на предмет установления алкогольного опьянения он отказался.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий второй участник был задержан и доставлен в отдел полиции», — сообщает ГУ МВД по Москве.
Сотрудники МВД зафиксировали ушибы мягких тканей головы в медучреждении. После оказания помощи они продолжили несение службы.