В Нижнем Новгороде перепутали покойников. Ошибку вскрыла хлипкая крышка гроба

Чужого усопшего обнаружила в гробу семья из Нижнего Новгорода. В обстоятельствах инцидента разбирается полиция, сообщает 11 февраля РИА Новости.



Скандал разгорелся накануне прямо в храме, где в закрытом гробу отпевали скончавшегося от коронавируса нижегородца — во время обряда с гроба соскользнула крышка. Потрясенным родственникам ритуальщик объяснил, что «некрасивая ошибка» произошла из-за того, что «перепутали автобусы, так как в морге много покойников», передает телеканал «Кстати НН».



Сотрудник ритуального агентства обещал вернуть родственникам покойного деньги за услугу и возместить моральный ущерб. Те, в свою очередь, обратились в полицию.

