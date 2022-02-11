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В Нижнем Новгороде перепутали покойников. Ошибку вскрыла хлипкая крышка гроба

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Чужого усопшего обнаружила в гробу семья из Нижнего Новгорода. В обстоятельствах инцидента разбирается полиция, сообщает 11 февраля РИА Новости.

Скандал разгорелся накануне прямо в храме, где в закрытом гробу отпевали скончавшегося от коронавируса нижегородца — во время обряда с гроба соскользнула крышка. Потрясенным родственникам ритуальщик объяснил, что «некрасивая ошибка» произошла из-за того, что «перепутали автобусы, так как в морге много покойников», передает телеканал «Кстати НН».

Сотрудник ритуального агентства обещал вернуть родственникам покойного деньги за услугу и возместить моральный ущерб. Те, в свою очередь, обратились в полицию.

«Заявление поступило, проводится проверка», — заявили РИА в ГУ МВД по Нижегородской области.

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Комментарии (6)

Modest_5e4ce41f7533b
Все возмущены, кроме покойников.
VKuser332338353
В Саратове в этом феврале в умершие записали живую 82-летнюю соседку. Теперь она бегает и пытается доказать, что "смерть была преждевременной". А сейчас при цифровизации мгновенно лишаешься всего - пенсий, медицины, льгот и пр.
ЧижПыж
Моему родственнику оформили свидетельство о смерти с неверной датой. Типа, он еще больше суток где-то гулял после того, как мне из реанимации сообщили о смерти. Говорят, очень переполнены. Переделывать свидетельство практически нереально. И непонятно, какую дату указывать на памятнике.
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