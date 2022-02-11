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Курский охотник 5 дней искал под землёй собаку, попавшую в барсучий городок

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Охотник Александр из Курской области пять дней искал под землёй свою собаку Нору. Она попала в барсучий городок, и хозяину пришлось выкопать 10 двухметровых ям.

Историю со счастливым финалом рассказывают 11 февраля «Курские известия». В минувшую субботу, 5 февраля, Александр отправился на охоту с другом и своей 5-летней собакой Норой породы ягдтерьер. В какой-то момент Нора обнаружила свежий след лисицы и нагнала её. Та улизнула в старый барсучий городок.

«Там целый метрополитен под землёй. Я этого не видел, но понял по следам. И на ней был трекер. Он показал, что она там. Но из-под земли сигнал не идёт», — рассказывает охотник. Он надеялся, что собака сама найдёт выход или барсук её выгонит, но 4 часа ожидания прошли безрезультатно. Александр съездил домой за ломом и лопатой, вернулся и копал до темноты. Было неясно, в каком из отнорков находится собака, поэтому место выбирал наугад.

«На следующий день отпросился с работы и попросил друзей помочь мне. Несколько человек откликнулось. Один друг был со мной от начала и до конца. В общей сложности нас было человек шесть. Просто кто-то периодически приходил и уходил. Им же тоже на работу надо было, — говорит охотник. — Мы копали примерно по три ямы в день дотемна. Земля проморожена на 20–30 см. Но сложность ещё и в том, что там вокруг много деревьев и нужно было копать аккуратно, чтобы не повредить их корни. Залезали в норы, кричали и свистели, но ничего не было слышно. Я в те дни практически не спал».

В какой-то момент Александр услышал под землёй глухие удары и стал копать там. Услышав хрип и тяжёлое дыхание вдалеке, понял, что верно определил направление. «И вновь выкопали яму. Услышал это дыхание ближе. А барсуки на зиму затыкают свои норы пробками из травы и веток. Это чтобы не замёрзнуть. Из одной из таких пробок и доносился этот хрип. Выкопали ещё одну яму, а там из норы торчали задние лапы моей Норы и её хвост. И я смог вытащить её. Слава богу, она была жива», — рассказывает мужчина.

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Собака очень тяжело дышала, у неё было сильное обезвоживание, даже не смогла встать на лапы. Глаза и нос были забиты песком и глиной. Её отмыли, постепенно стали давать еду и витамины. Теперь приходится лечить её от клещей.

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В этом сезоне Александр решил больше не охотиться, а к следующему купить Норе дорогой ошейник с трекером, который можно отследить и под землёй. Он также собирается вернуться в лес, чтобы попытаться восстановить барсучий городок и закопать ямы.

Фото: kursk-izvestia.ru
Фото: kursk-izvestia.ru
Фото: kursk-izvestia.ru

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Комментарии (12)

ДЮрьевич
Хозяин собаки - настоящий человек по отношению к собаке. Наши бы власти столько бы дней своих граждан не откапывали бы
Артист ритуальных услуг
А мог бы выкинуть на улицу! Как завещали великие зоошизы!
Zmeika
"..хозяину пришлось выкопать 10 двухметровых ям.." - такие ямы называются "могилы"))) Это явно шайка-лейка, которая собиралась уконтрапупить 10 человек, но все открылось, и пришлось срочно придумать собаку))
Шутка.
Ну,вообще, классная история - и со счастливым финалом! Спасибо редакции.
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