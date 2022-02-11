Автомобилисты «сыграли в покер» на Большевиков. «Лада» ради такого даже залезла в снег

Массовая авария произошла утром 11 февраля в Невском районе Петербурга. Водители в этот раз собрали не привычный «паровозик», а четыре в ряд.
На проспекте Большевиков, перед пересечением с улицей Крыленко, столкнулись четыре автомобиля, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Кроссовер Nissan и три легковые притерлись боками, причем LADA залезла на укрытый снегом газон между «Шкодой» и ограждением.
Судя по времени на фото, ДТП произошло около 10 часов утра. Сейчас движению на пересечении Большевиков и Крыленко ничто не мешает.
Этим утром пробки в Петербурге вновь ушли на каникулы после небольшого роста накануне. В утренний час пик 11 февраля их максимальная загруженность составила всего 4 балла (обычно зимой по утрам бывает 6 баллов). Самыми загруженными улицами стали проспект Культуры — Тихорецкий проспект в центр и Московское шоссе в обе стороны, там наблюдалось 6 баллов. На балл меньше было на Невском проспекте к Дворцовой площади.
Крупнейшие пробки этого утра собрались:
- в 8:54 на внутреннем кольце КАД — 4,8 км от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной;
- в 8:44 на Софийской улице — 3,9 км от улицы Труда до Автозаводской улицы;
- в 9:37 на Московском шоссе — 3,9 км от АЗС «Газпромнефть» до поворота к заводу Foxconn;
- в 8:25 на Петрозаводском шоссе — Советский проспект, 3 км от Полевой улицы до Шлиссельбургского проспекта;
- в 9:00 на Токсовском шоссе и Токсовской улице — 3 км от остановки «Токсовское шоссе» до улицы Руставели.