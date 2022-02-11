Автомобилисты «сыграли в покер» на Большевиков. «Лада» ради такого даже залезла в снег

Массовая авария произошла утром 11 февраля в Невском районе Петербурга. Водители в этот раз собрали не привычный «паровозик», а четыре в ряд.



На проспекте Большевиков, перед пересечением с улицей Крыленко, столкнулись четыре автомобиля, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Кроссовер Nissan и три легковые притерлись боками, причем LADA залезла на укрытый снегом газон между «Шкодой» и ограждением.

Судя по времени на фото, ДТП произошло около 10 часов утра. Сейчас движению на пересечении Большевиков и Крыленко ничто не мешает.