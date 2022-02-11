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«Пришлите денег на выпить». В Петербурге эвакуировали больше 5 тысяч школьников после ругательного в адрес учителей письма

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Посоветовалась с дочкой и решила заложить бомбы во всех школах города. Письмо с таким рефреном получили в ряде учебных заведений Петербурга утром 10 февраля, стало известно «Фонтанке» 11 февраля.

Автор не скрывала, что выпила и поэтому решила высказать претензии всем учителям, которые воспитали тех, кто посадил Алексея. И просила прислать денег на телефон, с которого, по данным из сети, часто звонят петербуржцам мошенники.

Полицейские, тем не менее, восприняли угрозу всерьез и обследовали 640 школ. Из 17 по решению руководства эвакуировали 5 593 человека.

Ничего опасного ни в зданиях, ни на территории рядом не нашли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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