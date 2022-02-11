Лыжник Александр Большунов принес двенадцатую медаль российской сборной

Россиянин отстал на 23,2 секунды от победителя Ийво Нисканена из Финляндии. Третье место занял норвежец Йоханнес Клебо (+37,5). Еще трое россиян — Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин — стали 5-м, 9-м и 13-м соответственно.
Выиграв это серебро, Большунов стал рекордсменом в истории отечественных мужских лыж по количеству олимпийских медалей. Теперь у него их шесть. Так Большунов обошел Николая Зимятова. Правда, у того из пяти олимпийских наград четыре золотые, а у Большунова только одна.