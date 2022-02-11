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Лыжник Александр Большунов принес двенадцатую медаль российской сборной

Лыжник сборной России Александр Большунов стал серебряным медалистом Олимпиады в Пекине. Он финишировал вторым в гонке на 15 километров классическим ходом с раздельным стартом.

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Россиянин отстал на 23,2 секунды от победителя Ийво Нисканена из Финляндии. Третье место занял норвежец Йоханнес Клебо (+37,5). Еще трое россиян — Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин — стали 5-м, 9-м и 13-м соответственно.

Выиграв это серебро, Большунов стал рекордсменом в истории отечественных мужских лыж по количеству олимпийских медалей. Теперь у него их шесть. Так Большунов обошел Николая Зимятова. Правда, у того из пяти олимпийских наград четыре золотые, а у Большунова только одна.

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Комментарии (2)

hmkv
Да уж, Зимятова обошел так обошел...
инкогнитто
Нормалды
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