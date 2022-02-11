«Наша задача — избежать таких сотрудников в будущем». Биографию Серафимы Сапрыкиной изучает прокуратура

Как сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина 11 февраля, во все школы, куда принимали на работу Сапрыкину, она предоставляла документы, соответствующие требованиям установленного образца.



«Во всех четырех школах пакет документов соответствовал установленным образцам. У директора школы или другой образовательной организации нет ни полномочий, ни возможностей перепроверять этот перечень. То есть предъявить претензии кому-то из директоров, что они нарушили трудовое законодательство, не представляется возможным. Сейчас прокуратура изучает, где произошел сбой. Это уже не наши полномочия, — отметила она. — Наша задача — избежать таких сотрудников в будущем».

