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«Наша задача — избежать таких сотрудников в будущем». Биографию Серафимы Сапрыкиной изучает прокуратура

Документы, предоставленные Серафимой Сапрыкиной при приеме на работу в петербургскую школу, изучает прокуратура. Сотрудникам ведомства предстоит понять, как возникла справка об отсутствии судимости.

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Как сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина 11 февраля, во все школы, куда принимали на работу Сапрыкину, она предоставляла документы, соответствующие требованиям установленного образца.

«Во всех четырех школах пакет документов соответствовал установленным образцам. У директора школы или другой образовательной организации нет ни полномочий, ни возможностей перепроверять этот перечень. То есть предъявить претензии кому-то из директоров, что они нарушили трудовое законодательство, не представляется возможным. Сейчас прокуратура изучает, где произошел сбой. Это уже не наши полномочия, — отметила она. — Наша задача — избежать таких сотрудников в будущем».

О педагоге-организаторе из гимназии № 168 Серафиме Сапрыкиной стало известно после её эмоционального поста в Facebook о стихах Хармса и Введенского и близости «нового 37-го». Позже выяснилось, что у Сапрыкиной есть судимость, из-за чего она не может работать с детьми.

Подробнее о том, как «петербургская учительница» оказалась «волгоградской уголовницей Симой», читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (69)

blackcatwhitecat
Какое отношение это к истории с увольнением имеет? Журналисты bbc оказались более профессиональными, и уже выяснили, что урок был в ноябре, тема была согласована, но в декабре была опубликована запись ноябрьского урока. С урока же 6го декабря есть даже фото на страничке самой гимназии, никакой там замены темы не было, и замены учителя тоже, а Сапрыкина на больничном былоа в это время. Теперь все это вранье со стороны школы пытаются прикрыть, выискивая прошлые грехи.
Ирина Смирнова
Вспомнился анекдот. Гражданин нерусской национальности меняет фамилию на Иванов. Через некоторое время приходит менять фамилию на Петров. Его спрашивают: а сейчас-то вы зачем меняете? Ответ: на меня посмотрят, спросят - меняли фамилию? - Да. А раньше какая была? - Иванов.
Grend
Всё верно, система защищает себя. А потому Сапрыкина должна быть проституткой, уголовницей, пропагандистской лгбт, можно добавить наркоманкой, педофилкой, иноагентом… В этом отношении «блестящая» публикация Вышенкова и Венеры. А у Потехиной всё хорошо в прошлом? Может ФОНТАНКА наведет справочки.
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