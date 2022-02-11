Полиция показала, как «Черная кошка» в Веселом Поселке грабила магазин. Игрушки брали с витрины

Подростки, которые совершили нападение на охранника магазина в Невском районе, перед этим похитили две игрушки с витрины и попали на камеры.
Видео показывает 11 февраля пресс-служба главка. На нем видно, как молодые люди по двое заходят в магазин, где работает одна круглосуточная точка. Один из них отвлекает продавщицу, второй берет игрушку и убегает. И так два раза.
После этого за ними бежит охранник.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
«Фонтанка» писала, что мужчину избили после налета на улице и угрожали ножом. Сумму ущерба владелец магазина оценил в 3 тысячи рублей.
По подозрению в совершении этого преступления задержаны пятеро 16–17-летних: четверо из них учатся в Морском техническом колледже, пятый — в Академии милиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.