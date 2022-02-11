FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -6
74.72р85.38р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Полиция показала, как «Черная кошка» в Веселом Поселке грабила магазин. Игрушки брали с витрины

3
Печать
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
ПоделитьсяПоделиться

Подростки, которые совершили нападение на охранника магазина в Невском районе, перед этим похитили две игрушки с витрины и попали на камеры.

Видео показывает 11 февраля пресс-служба главка. На нем видно, как молодые люди по двое заходят в магазин, где работает одна круглосуточная точка. Один из них отвлекает продавщицу, второй берет игрушку и убегает. И так два раза.

После этого за ними бежит охранник.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

«Фонтанка» писала, что мужчину избили после налета на улице и угрожали ножом. Сумму ущерба владелец магазина оценил в 3 тысячи рублей.

По подозрению в совершении этого преступления задержаны пятеро 16–17-летних: четверо из них учатся в Морском техническом колледже, пятый — в Академии милиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

265859269
Практическое занятие у академика милицейского.
Karl_Ivanovich
Интересно что спёрли: пароходик или пистолетик?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний