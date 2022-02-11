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«Сапсан» на Петербург встал под Тверью. К пассажирам едет другой состав из Москвы

Утренний «Сапсан» на Петербург доехал только до Твери из-за технической неисправности.

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Об этом сообщают читатели «Фонтанки» 11 февраля. По их словам, поезд отправился из Москвы в 7:00, но встал в районе Твери. Час не было понятно, поедет ли он дальше, а затем пассажирам сообщили, что через час подойдет другой состав и их пересадят в него.

«О причинах ситуации не сообщили, повлечёт ли это сбой в расписании «Сапсанов» на день — неизвестно», — сообщает читатель.

В пресс-службе ОЖД уточнили, что поезд № 758 остановился в 8:20 на станции Тверь в связи с технической неисправностью.

«Из Москвы в Тверь направлен резервный состав, в который будут пересажены пассажиры. Задержка поезда составит около двух часов», — заявили в компании.

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