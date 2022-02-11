«Сапсан» на Петербург встал под Тверью. К пассажирам едет другой состав из Москвы

Об этом сообщают читатели «Фонтанки» 11 февраля. По их словам, поезд отправился из Москвы в 7:00, но встал в районе Твери. Час не было понятно, поедет ли он дальше, а затем пассажирам сообщили, что через час подойдет другой состав и их пересадят в него.



«О причинах ситуации не сообщили, повлечёт ли это сбой в расписании «Сапсанов» на день — неизвестно», — сообщает читатель.



В пресс-службе ОЖД уточнили, что поезд № 758 остановился в 8:20 на станции Тверь в связи с технической неисправностью.

