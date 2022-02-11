Врач онкобольницы на севере Петербурга сбежала от мужчины с ножом, который сначала хотел секса, а потом 50 тысяч

Общение с непростыми пациентами помогло врачу онкобольницы в Песочном выбраться из передряги, в которую она попала, сев к незнакомцу в машину «Лада Ларгус».



25-летняя уроженка Магнитогорска обратилась в полицию Выборгского района Петербурга накануне за полчаса до полуночи, стало известно «Фонтанке» 11 февраля.



По предварительной информации, она рассказала, что после смены села в машину к мужчине, который регулярно подвозит сотрудников и пациентов онкоцентра в Песочном. Однако во время поездки мужчина остановился у лесополосы, начал раскладывать сиденье и под угрозой ножа склонять медика к сексу. Женщина оказала ему сопротивление, получив ранение в руку. После этого водитель потребовал у нее 50 тысяч. Пассажирка согласилась, но сообщила, что с собой таких средств нет, но она может снять их с карты.

