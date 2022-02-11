Врач онкобольницы на севере Петербурга сбежала от мужчины с ножом, который сначала хотел секса, а потом 50 тысяч

Общение с непростыми пациентами помогло врачу онкобольницы в Песочном выбраться из передряги, в которую она попала, сев к незнакомцу в машину «Лада Ларгус».
25-летняя уроженка Магнитогорска обратилась в полицию Выборгского района Петербурга накануне за полчаса до полуночи, стало известно «Фонтанке» 11 февраля.
По предварительной информации, она рассказала, что после смены села в машину к мужчине, который регулярно подвозит сотрудников и пациентов онкоцентра в Песочном. Однако во время поездки мужчина остановился у лесополосы, начал раскладывать сиденье и под угрозой ножа склонять медика к сексу. Женщина оказала ему сопротивление, получив ранение в руку. После этого водитель потребовал у нее 50 тысяч. Пассажирка согласилась, но сообщила, что с собой таких средств нет, но она может снять их с карты.
Они доехали до ТРК «Норд», где женщина вышла якобы до банкомата, а на самом деле сбежала и пришла в полицию.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники 59 отдела полиции задержали подозреваемого — 43-летнего жителя Песочного, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и причинение среднего вреда здоровью.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.