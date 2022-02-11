Умерла актриса Евгения Брик, жена режиссёра Валерия Тодоровского

Актриса Евгения Брик ушла из жизни в возрасте 40 лет. Об этом 11 февраля сообщила журналистка Катерина Гордеева в Facebook.



«Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра», — пишет Катерина Гордеева.

