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Умерла актриса Евгения Брик, жена режиссёра Валерия Тодоровского

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Актриса Евгения Брик ушла из жизни в возрасте 40 лет. Об этом 11 февраля сообщила журналистка Катерина Гордеева в Facebook.

«Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра», — пишет Катерина Гордеева.

Евгения Брик известна по таким фильмам, как «Стиляги», «Оттепель», «Оптимисты», «Садовое кольцо». Она родилась в Москве 3 сентября 1981 года, девичья фамилия — Хиривская. Фамилию Брик она взяла в качестве сценического псевдонима в честь своей прабабушки по отцу Софьи Брик. В нулевых Евгения познакомилась и вышла замуж за кинорежиссёра и продюсера Валерия Тодоровского. С 2008 года пара стала жить в основном в США, приезжая в Россию для работы.

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Комментарии (4)

Вульпес Инкульта
А хто это?
Coulthard
Смотрю, лицо знакомое. Полез искать, а она в "Географе..." снималась, не написали об этом почему-то... Как жаль, такая молодая и красивая.
orlovandrei1986
все мы там будем...
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