Самолёт разбился вскоре после взлёта на Камчатке, огонь охватил 100 кв. м

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Как сообщает ГУ МЧС по Камчатке, о падении самолёта около 12:20 по местному времени рассказали очевидцы. Это случилось у села Коряки (Елизовский муниципальный район) в труднодоступной местности. На месте падения возник пожар, к моменту прибытия сотрудников МЧС огонь охватил 100 квадратных метров. Спасатели нашли тела двух членов экипажа. Больше на борту никого не было.



Частный легкомоторный Ан-2 совершал рейс в село Тымлат, перевозил груз. Он потерпел крушение вскоре после взлёта. По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, Ан-2 взлетал с необорудованной полосы.