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Самолёт разбился вскоре после взлёта на Камчатке, огонь охватил 100 кв. м

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Два человека — члены экипажа — погибли 11 февраля в авиакатастрофе на Дальнем Востоке.

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Как сообщает ГУ МЧС по Камчатке, о падении самолёта около 12:20 по местному времени рассказали очевидцы. Это случилось у села Коряки (Елизовский муниципальный район) в труднодоступной местности. На месте падения возник пожар, к моменту прибытия сотрудников МЧС огонь охватил 100 квадратных метров. Спасатели нашли тела двух членов экипажа. Больше на борту никого не было.

Частный легкомоторный Ан-2 совершал рейс в село Тымлат, перевозил груз. Он потерпел крушение вскоре после взлёта. По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, Ан-2 взлетал с необорудованной полосы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта). Ход расследования находится на контроле в Камчатской транспортной прокуратуре, сообщается на сайте ведомства.

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